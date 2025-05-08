Аким СКО поздравил ветеранов войны и тыла с 80-летием Победы

Сегодня, 8 мая 2025 года, аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов в преддверии 80-летия Победы посетил ветеранов войны Василия Макиенко и Фёдора Щеглова, ветеранов тыла Рашита Белогонова и Хадишу Бекназарову.

Глава региона пожелал им долгих лет жизни и семейного благополучия.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Гауез Нурмухамбетов от имени президента вручил им поздравительные письма и юбилейные медали, учрежденные в честь 80-летия Победы.

Фото: пресс-служба акимата СКО

"Для меня большая честь лично поблагодарить наших героев за мужество, самоотверженность и неоценимый вклад в Победу. Ваш подвиг – это живая история, источник гордости и вдохновения для всех нас", – написал глава региона в соцсетях.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Фото: пресс-служба акимата СКО

Также аким СКО добавил: "Мы и впредь будем делать все возможное, чтобы ветераны чувствовали заботу, внимание и поддержку".