"Самрук-Казына" занял второе место в мировом рейтинге результативности фондов нацблагосостояния

АО "Самрук-Қазына" вошло в число наиболее эффективно работающих суверенных фондов. Рейтинг был проведен Global SWF Data Platform.

Среднегодовая доходность задействованного капитала АО "Самрук-Қазына" за последние 5 лет составила 10.03%, уступив в глобальном списке лишь фонду Mubadala из ОАЭ (10.10%). На третьем месте – новозеландский фонд NZSF (9.53%).

Global SWF Data Platform – это аналитическая онлайн-платформа, разработанная компанией Global SWF, которая предоставляет актуальную информацию о деятельности суверенных фондов благосостояния (SWF) и государственных пенсионных фондов (PPF) во всем мире.