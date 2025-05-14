"Самрук-Казына" занял второе место в мировом рейтинге результативности фондов нацблагосостояния
Фото: sk.kz
АО "Самрук-Қазына" вошло в число наиболее эффективно работающих суверенных фондов. Рейтинг был проведен Global SWF Data Platform.
Среднегодовая доходность задействованного капитала АО "Самрук-Қазына" за последние 5 лет составила 10.03%, уступив в глобальном списке лишь фонду Mubadala из ОАЭ (10.10%). На третьем месте – новозеландский фонд NZSF (9.53%).
Global SWF Data Platform – это аналитическая онлайн-платформа, разработанная компанией Global SWF, которая предоставляет актуальную информацию о деятельности суверенных фондов благосостояния (SWF) и государственных пенсионных фондов (PPF) во всем мире.
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