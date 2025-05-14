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События

"Самрук-Казына" занял второе место в мировом рейтинге результативности фондов нацблагосостояния

Самрук-Казына, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 08:00 Фото: sk.kz
АО "Самрук-Қазына" вошло в число наиболее эффективно работающих суверенных фондов. Рейтинг был проведен Global SWF Data Platform.

Среднегодовая доходность задействованного капитала АО "Самрук-Қазына" за последние 5 лет составила 10.03%, уступив в глобальном списке лишь фонду Mubadala из ОАЭ (10.10%). На третьем месте – новозеландский фонд NZSF (9.53%).

Global SWF Data Platform – это аналитическая онлайн-платформа, разработанная компанией Global SWF, которая предоставляет актуальную информацию о деятельности суверенных фондов благосостояния (SWF) и государственных пенсионных фондов (PPF) во всем мире.

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Айсулу Омарова
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