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Финансы

Выплата дивидендов акционеру "Самрук-Казына": внесены изменения

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Постановлением правительства от 3 июня 2025 года внесены изменения в дивидендную политику АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что одним из основных принципов дивидендной политики является учет объема финансирования Фондом проектов в соответствии с решениями единственного акционера Фонда при расчете размера дивидендов к выплате.

Указывается, что совет директоров Фонда представляет единственному акционеру предложение о порядке распределения консолидированного чистого дохода Фонда и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Фонда.

При этом размер ежегодных дивидендов к начислению единственному акционеру с учетом объема финансирования Фондом проектов в соответствии с решениями единственного акционера Фонда в отчетном периоде составляет не менее 50% от дивидендов, полученных за отчетный период от юридических лиц, акции (доли участия) которых принадлежат Фонду.

При расчете суммы дивидендов в пользу единственного акционера не учитываются дивиденды от юридических лиц, акции (доли участия) которых принадлежат Фонду, выплаченные Фонду в результате сделок по передаче активов группы Фонда в конкурентную среду и направленные в Национальный фонд.

Вместе с тем исключены пункты о том, что:

  1. Минимальный размер ежегодных дивидендов к выплате единственному акционеру по итогам отчетного года – 25 млрд тенге.
  2. Перечень системообразующих компаний Фонда для целей настоящей дивидендной политики определяется решением совета директоров Фонда. 

Постановление вводится в действие со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Единственным акционером фонда является правительство Казахстана.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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