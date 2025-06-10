Выплата дивидендов акционеру "Самрук-Казына": внесены изменения

Постановлением правительства от 3 июня 2025 года внесены изменения в дивидендную политику АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что одним из основных принципов дивидендной политики является учет объема финансирования Фондом проектов в соответствии с решениями единственного акционера Фонда при расчете размера дивидендов к выплате.

Указывается, что совет директоров Фонда представляет единственному акционеру предложение о порядке распределения консолидированного чистого дохода Фонда и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Фонда.

При этом размер ежегодных дивидендов к начислению единственному акционеру с учетом объема финансирования Фондом проектов в соответствии с решениями единственного акционера Фонда в отчетном периоде составляет не менее 50% от дивидендов, полученных за отчетный период от юридических лиц, акции (доли участия) которых принадлежат Фонду.

При расчете суммы дивидендов в пользу единственного акционера не учитываются дивиденды от юридических лиц, акции (доли участия) которых принадлежат Фонду, выплаченные Фонду в результате сделок по передаче активов группы Фонда в конкурентную среду и направленные в Национальный фонд.

Вместе с тем исключены пункты о том, что:

Минимальный размер ежегодных дивидендов к выплате единственному акционеру по итогам отчетного года – 25 млрд тенге. Перечень системообразующих компаний Фонда для целей настоящей дивидендной политики определяется решением совета директоров Фонда.

Постановление вводится в действие со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Единственным акционером фонда является правительство Казахстана.