В Семее студенты-правоведы объяснили школьникам, как не попасть в беду
Фото: ГП РК
По поручению генерального прокурора Берика Асылова прокурорами регионов активно проводятся совместные с местной молодежью мероприятия, направленные на реализацию идеологемы "Закон и Порядок".
Так, в Семее прокуратурой области к распространению этих принципов в школах привлечены лучшие студенты-юристы Университета имени Алихана Букейханова – 56 будущих правоведов.
Они проводят профилактические встречи со школьниками 7–10 классов. Темы – неформальные, но жизненно важные:
- буллинг и как ему противостоять;
- опасность наркотиков и уголовная ответственность;
- схемы мошенников и вымогателей;
- умение защитить себя и своих близких.
Это – живой диалог молодежи с молодежью. Без лекций и нравоучений, на равных. Потому что именно так сегодня работает профилактика: через доверие и знание закона.
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