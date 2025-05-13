В Семее студенты-правоведы объяснили школьникам, как не попасть в беду

По поручению генерального прокурора Берика Асылова прокурорами регионов активно проводятся совместные с местной молодежью мероприятия, направленные на реализацию идеологемы "Закон и Порядок".

Так, в Семее прокуратурой области к распространению этих принципов в школах привлечены лучшие студенты-юристы Университета имени Алихана Букейханова – 56 будущих правоведов.

Они проводят профилактические встречи со школьниками 7–10 классов. Темы – неформальные, но жизненно важные:

буллинг и как ему противостоять;

опасность наркотиков и уголовная ответственность;

схемы мошенников и вымогателей;

умение защитить себя и своих близких.

Это – живой диалог молодежи с молодежью. Без лекций и нравоучений, на равных. Потому что именно так сегодня работает профилактика: через доверие и знание закона.