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События

В Семее студенты-правоведы объяснили школьникам, как не попасть в беду

Семей , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 20:00 Фото: ГП РК
По поручению генерального прокурора Берика Асылова прокурорами регионов активно проводятся совместные с местной молодежью мероприятия, направленные на реализацию идеологемы "Закон и Порядок".

Так, в Семее прокуратурой области к распространению этих принципов в школах привлечены лучшие студенты-юристы Университета имени Алихана Букейханова – 56 будущих правоведов.

Они проводят профилактические встречи со школьниками 7–10 классов. Темы – неформальные, но жизненно важные:

  • буллинг и как ему противостоять;
  • опасность наркотиков и уголовная ответственность;
  • схемы мошенников и вымогателей;
  • умение защитить себя и своих близких.

Это – живой диалог молодежи с молодежью. Без лекций и нравоучений, на равных. Потому что именно так сегодня работает профилактика: через доверие и знание закона.

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Айсулу Омарова
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