Чемпионат профессионального мастерства стартовал в Астане

В Астане начался региональный чемпионат профессионального мастерства "WorldSkills Astana-2025". В столице он проводится уже в десятый раз. В чемпионате принимают участие 300 конкурсантов, около 250 экспертов и более 4 тыс. гостей, сообщает Zakon.kz.

Главная цель международного движения WorldSkills – повышение престижа рабочих профессий и развитие профессиональных навыков у молодежи. Казахстан стал частью глобального сообщества в 2014 году, а уже в 2015 году в Астане состоялся первый городской чемпионат.

Фото: gov.kz

За эти 10 лет WorldSkills Astana вырос до масштабного проекта: в 2025 году заявки подали свыше 300 участников, которые соревнуются в 49 компетенциях.

Соревнования продлятся до 30 мая на 15 площадках столичных колледжей. Участники покажут мастерство в таких областях, как прототипирование, ресторанный сервис, сварка, графический дизайн, мобильная робототехника, мобилография, интернет-маркетинг и многое другое.

Фото: gov.kz

Чемпионат охватывает широкий спектр профессий в ключевых направлениях:

Строительство и инженерия: кладка кирпича, сухое строительство и штукатурные работы, облицовка плиткой, электромонтаж, сантехника и отопление, столярное дело, управление перевозочным процессом на ЖД транспорте, управление электровозом и другие.

Промышленность и мехатроника: сварочные технологии, токарные и фрезерные работы, кузовной ремонт, прототипирование, мехатроника, E-mobility.

IT и цифровые технологии: сетевое и системное администрирование, облачное программирование, веб-технологии, графический дизайн, интернет-маркетинг, IT-решения для бизнеса, разработка мобильных приложений, 3D-моделирование компьютерных игр, мобилография, видеомонтаж.

Сфера услуг и креативные индустрии: ресторанный сервис, поварское и кондитерское дело, пекарское мастерство, парикмахерское искусство, технология моды, отельный ресепшионист, флористика. Образование и социальные профессии: преподавание в младших классах, дошкольное воспитание и обучение, физическая культура и спорт, педагогика.

Транспорт, ремонт и обслуживание: информационные кабельные сети, ремонт и обслуживание легковых автомобилей.

Предпринимательство и бизнес: предпринимательство, организация сервиса.

Фото: gov.kz

В рамках чемпионата также пройдут специальные соревнования Abilympics – для студентов с ограниченными возможностями, DeafSkills – для участников с нарушением слуха, JasSkills – для школьников.

Фото: gov.kz

Победители нынешнего регионального этапа примут участие в национальном чемпионате, который состоится осенью 2025 года.

Параллельно с соревнованиями в городе пройдут просветительские и профориентационные мероприятия: