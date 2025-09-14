#АЭС в Казахстане
События

Студенты из Казахстана завоевали 7 медалей на Европейском чемпионате профессионального мастерства

люди, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2025 14:11 Фото: Министерство просвещения РК
Национальная сборная Казахстана имела беспрецедентный успех на IX Европейском чемпионате профессионального мастерства EuroSkills Herning 2025 в Дании. Наши студенты завоевали сразу 7 "Медальонов отличия", сообщает Zakon.kz.

В чемпионате приняли участие около 600 сильнейших молодых специалистов в возрасте до 25 лет из 32 стран Европы. Казахстанские студенты колледжей боролись в 25 компетенциях, среди которых веб-технологии, мехатроника, инженерная графика CAD, сетевое администрирование, графический дизайн, сварочные технологии, ресторанный сервис, кондитерское дело, автомеханика и другие.

По итогам состязаний сборная страны показала блестящий результат в следующих направлениях:

  • Веб-технологии – Мухаметжан Агыбай (г. Астана, Высший колледж ASTANA POLYTECHNIC), также удостоенный награды Best of Nation как лучший представитель Казахстана.
  • Мехатроника (командная работа) – Артем Мочинский (ВКО, Усть-Каменогорский высший политехнический колледж) и Данил Турапин (г. Астана, Высший политехнический колледж).
  • Графический дизайн – Багыжан Койшыбаев (г. Актобе, Высший политехнический колледж).
  • Сетевое и системное администрирование (командная работа) – Данил Лапенко (г. Астана, выпускник Высшего политехнического колледжа) и Глеб Сауленко (Костанайская обл., выпускник колледжа автомобильного транспорта).
  • Инженерный дизайн CAD – Бакдаулет Куаныш (Атырауская обл., Политехнический высший колледж им. С. Мукашева).

Национальную сборную поздравил министр просвещения Гани Бейсембаев.

"Этот успех — символ глубокой трансформации системы технического и профессионального образования. В Год рабочих профессий мы видим, как казахстанские колледжи превращаются в современные центры подготовки, а наши студенты уверенно конкурируют на международной арене. Поздравляю студентов, педагогов, экспертов и наставников с этим историческим результатом", — отметил министр.

EuroSkills — крупнейшее европейское соревнование молодых профессионалов, проводимое в рамках движения WorldSkills. Его цель — демонстрация современных стандартов и достижений в сфере подготовки кадров. Напомним, в 2023 году Казахстан завоевал 2 медальона. В этом году чемпионат прошел на площадке MCH Messecenter Herning, одного из крупнейших выставочных центров Северной Европы.

В августе школьники из Казахстана завоевали четыре медали на престижной международной олимпиаде.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
