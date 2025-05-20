В 142 населенных пунктах Туркестанской области проведут работы в рамках проекта "Ауыл – ел бесігі"

В 2025 году в 142 населенных пунктах Туркестанской области в рамках проекта "Ауыл – ел бесігі" будут реализованы 140 проектов (54 переходных и 86 новых). На их реализацию выделено 21,8 млрд тенге.

В частности, на эти средства проведут капитальный ремонт семи школ и одной спортивной школы, построят 17 спортивных объектов. Кроме этого, построят 10 объектов культуры и отремонтируют шесть учреждений. Также будут капитально отремонтированы два водно-питьевых объекта и построен семь объектов электроснабжения. 90 проектов направлены на средний ремонт внутренних улиц.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Работу в рамках проекта "Ауыл – ел бесігі" обсудили на еженедельном заседании аппарата акима области. Глава региона Нуралхан Кушеров поручил ответственным лицам качественно выполнять свои обязанности.

"Поручаю своевременно и качественно завершить работы в рамках проекта "Ауыл – ел бесігі". В нем должны быть заняты местные жители. Каждый проект будет изучаться и отслеживаться. В целом, все объекты строительства на территории области находятся на контроле. Руководителям областных управлений и акимам районов и городов – выполнить работу качественно. Будет проведено специальное изучение плана развития региона и исполнения индикаторов, – сказал Нуралхан Кушеров.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

На заседании также были обсуждены вопросы обеспечения региона питьевой водой и реализации проекта "Комфортная школа". Все города Туркестанской области полностью обеспечены питьевой водой, показатель охвата в селах ежегодно увеличивается.

На заседании были озвучены вопросы регулирования систем питьевой воды в городах Арысь, Шардаре, Ленгере, Сарыагаше, даны соответствующие рекомендации. В целях обеспечения населения питьевой водой в области реализуется 63 проекта: семь – в городах, 56 – в селах. В этом году реализовано 36 проектов, в результате чего качественной питьевой водой обеспечены 30 населенных пунктов. В семи населенных пунктах обновлены водопроводы, в двух проложат новые системы водоснабжения.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В области по проекту "Комфортная школа" планируется строительство 29 школ, на сегодняшний день сдано 13 школ. В девяти из них учебный процесс уже начат. В этом году ожидается сдача 16 оставшихся школ. Строительство объектов находится под строгим контролем акима области. В центре внимания – охват школ квалифицированными руководителями и учителями.