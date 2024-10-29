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Аварийный памятник Кенесары хану отремонтируют в Астане

Памятник Кенесары хану отремонтируют в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 18:37 Фото: Управление культуры Астаны
В целях сохранения историко-культурного наследия будет отремонтирован памятник Кенесары хану, который расположен на набережной реки Есиль, сообщает Zakon.kz.

29 октября в Управлении культуры Астаны рассказали, что, согласно результатам научно-технического обследования, памятник Кенесары хану был признан аварийным. Фундамент объекта накренился, что представляет угрозу обрушения.

"Демонтаж объекта начнется уже в ноябре этого года. Сам объект после реконструкции планируется вернуть на место весной 2025 года", – уточнили в ведомстве.

Реконструкция включает выполнение следующих видов работ: демонтаж скульптуры и ее последующая реставрация, демонтаж постамента и прилегающей территории, монтаж буронабивного свайного поля, а также последующий монтаж конструкции и отделка постамента облицовочным материалом.

Ранее сообщалось, что в Абайской области открыли памятник пожарным и лесникам, погибшим при тушении лесных пожаров. 

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