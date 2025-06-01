В Акорде провели экскурсию для казахстанских школьников
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
В резиденции президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева побывали отличники учебы, победители предметных олимпиад, республиканских и международных конкурсов, призеры спортивных соревнований, а также дети, совершившие героические поступки.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
"Среди гостей были учащиеся из многодетных семей, оставшиеся без попечения родителей, а также дети с особыми потребностями", – отметили в пресс-службе Акорды.
Во время экскурсии школьники осмотрели центральный парадный холл Акорды и залы, предназначенные для проведения официальных мероприятий, а также библиотеку главы государства и сад на территории резиденции.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Детям рассказали об истории строительства здания, его особенностях и интересных фактах, связанных с проводимыми здесь мероприятиями.
Фото: akorda.kz
В завершение школьникам вручили памятные подарки от имени президента.
Фото: akorda.kz
В Акорде отметили, что дети из регионов страны в эти дни по традиции также посещают достопримечательности столицы.
"В этом году алгоритм проведения мероприятий, приуроченных к Международному дню защиты детей, выстроен в соответствии с единой концепцией "Дети Казахстана". С 22 мая по 1 июня в течение декады особое внимание было уделено важным темам: семье, безопасности, здоровью, образованию, защите прав ребенка", – уточнили в пресс-службе.
По всей стране были организованы семейные, образовательные, благотворительные мероприятия, выставки, спортивные турниры, экологические акции, консультации с врачами и психологами, просветительские беседы. Один из дней декады был посвящен вопросам продвижения цифровых технологий и защиты детей в цифровой среде.