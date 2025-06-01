В Акорде провели экскурсию для казахстанских школьников

В Международный день защиты детей – 1 июня – Акорду посетили школьники из всех регионов страны, сообщает Zakon.kz.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

В резиденции президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева побывали отличники учебы, победители предметных олимпиад, республиканских и международных конкурсов, призеры спортивных соревнований, а также дети, совершившие героические поступки.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

"Среди гостей были учащиеся из многодетных семей, оставшиеся без попечения родителей, а также дети с особыми потребностями", – отметили в пресс-службе Акорды.

Во время экскурсии школьники осмотрели центральный парадный холл Акорды и залы, предназначенные для проведения официальных мероприятий, а также библиотеку главы государства и сад на территории резиденции.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Детям рассказали об истории строительства здания, его особенностях и интересных фактах, связанных с проводимыми здесь мероприятиями.

Фото: akorda.kz

В завершение школьникам вручили памятные подарки от имени президента.

Фото: akorda.kz

В Акорде отметили, что дети из регионов страны в эти дни по традиции также посещают достопримечательности столицы.

"В этом году алгоритм проведения мероприятий, приуроченных к Международному дню защиты детей, выстроен в соответствии с единой концепцией "Дети Казахстана". С 22 мая по 1 июня в течение декады особое внимание было уделено важным темам: семье, безопасности, здоровью, образованию, защите прав ребенка", – уточнили в пресс-службе.

По всей стране были организованы семейные, образовательные, благотворительные мероприятия, выставки, спортивные турниры, экологические акции, консультации с врачами и психологами, просветительские беседы. Один из дней декады был посвящен вопросам продвижения цифровых технологий и защиты детей в цифровой среде.