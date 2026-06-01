"Руслан запел": в Акорде рассказали о самых ярких участниках детской экскурсии

В Акорде сегодня, 1 июня 2026 года, для 100 школьников со всего Казахстана провели экскурсию. Интересными моментами детской прогулки по резиденции президента Казахстана поделился журналист Адиль Балтабаев, сообщает Zakon.kz.

Одним из героев автора и ведущего специального проекта "PRESIDENT" стал Руслан, который приехал в Акорду из Жезказгана.

"Вместе с ребятами из разных регионов Казахстана он побывал там, куда редко попадают даже многие взрослые. Детям показали залы для переговоров, библиотеку, рабочие пространства и рассказали, как живет главная резиденция страны. А потом Руслан запел. И в какой-то момент вокруг стало удивительно тихо. Такой чистый, искренний и по-настоящему ангельский голос бывает очень редко", – рассказывает Балтабаев.

В продолжении журналист пожелал Руслану никогда не терять искренность, беречь свой дар и смело идти вперед:

"Пусть твой голос однажды услышат далеко за пределами Жезказгана и Казахстана. У тебя для этого есть все".

Другим маленьким гостем стал Нұрәділ Ғабдуллин из села Калбатау области Абай.

Как отмечает Балтабаев, самая яркая черта школьника – его смелость и открытость.

"Он не стесняется высказывать свое мнение, легко общается и быстро адаптируется в новой обстановке. Его энергичный характер, индивидуальность и особенный взгляд на мир сразу привлекают внимание. Хочется пожелать, чтобы он всегда сохранял эту искренность, уверенность в себе и неповторимость. Ведь именно такие качества помогают открывать новые возможности и добиваться успеха в жизни". Адиль Балтабаев

Другие ребята также не отставали. Кто-то поделился впечатлениями, кто-то исполнил кюй в саду Акорды.

Утром 1 июня 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев поздравил юных казахстанцев с Международным днем защиты детей.