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События

Скончался автор вальса "Мой ласковый и нежный зверь" Евгений Дога

скончался Евгений Дога, автор вальса &quot;Мой ласковый и нежный зверь&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 16:51 Фото: wikimedia/Razvan Socol
Ушел из жизни советский молдавский и российский композитор Евгений Дога. Автору вальса "Мой ласковый и нежный зверь" было 88 лет, передает корреспондент Zakon.kz.

О кончине знаменитого композитора сообщила депутат Парламента Молдовы Наталья Давидович.

"Zbor lin, Maestre! Светлая память", – написала она в Facebook 3 июня 2025 года.

Евгений Дога родился 1 марта 1937 в селе Мокра Рыбницкого района Молдавской АССР (ныне территория непризнанной Приднестровской Молдавской Республики). Отец погиб во время Великой Отечественной войны. Будучи еще ребенком, он любил слушать сельский оркестр, пытался что-то придумывать для него.

Он является автором музыки более чем к 200 фильмам, в том числе "Табор уходит в небо", "Мой ласковый и нежный зверь", "Одиноким предоставляется общежитие".

2007 и 2017 годы, когда композитор отмечал свои 70-летний и 80-летний юбилеи, были провозглашены в Молдове Годом Евгения Доги. В Кишиневе его именем названы музыкальная школа и улица.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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