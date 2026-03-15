Скончался актер из "Кавказской пленницы"

В возрасте 88 лет не стало советского и российского актера Николая Гаро, сообщает Zakon.kz.

Актер, сыгравший роль водителя авторефрижератора в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", умер 14 марта 2026 года.

"На 89 году жизни скончался советский и российский продюсер, актер и кинодеятель Николай Гаро. Об этом сообщила семья Николая Михайловича", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Музея Эльдара Рязанова.

В 1978 году Николай Гаро окончил экономический факультет ВГИКа, а в 1962-м судьба свела его с миром кино. Он долгое время работал директором фильмов на "Мосфильме", с 1993-го стал продюсером, с 1995-го – генеральным директором "Киностудии "Луч". Кроме того, он сам снимался в нескольких картинах как актер, работал с Леонидом Гайдаем, Георгием Данелией и Эльдаром Рязановым.

Первое появление на экране – образ шофера авторефрижератора в "Кавказской пленнице" (1967, 6+). Затем последовала, пожалуй, самая известная роль – Господин ПЖ, правитель планеты Плюк в "Кин-дза-дза!" (1986, 12+). В 1996 году Гаро сыграл жениха продавщицы книг Ксении Засыпкиной в картине Рязанова "Привет, дуралеи!" (0+). Этот фильм положил начало их дальнейшему сотрудничеству. Николай Михайлович был продюсером трех картин Эльдара Александровича – "Привет, дуралеи!", "Старые клячи" (2000, 12+) и "Тихие омуты" (2000, 12+).

Коллектив Музея Эльдара Рязанова выразил искренние соболезнования родным и близким Николая Михайловича.

