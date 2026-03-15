#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
491.29
562.92
6.1
Культура и шоу-бизнес

Скончался актер из "Кавказской пленницы"

актер Николай Гаро, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 17:59 Фото: Telegram/ryazanov_museum
В возрасте 88 лет не стало советского и российского актера Николая Гаро, сообщает Zakon.kz.

Актер, сыгравший роль водителя авторефрижератора в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", умер 14 марта 2026 года.

"На 89 году жизни скончался советский и российский продюсер, актер и кинодеятель Николай Гаро. Об этом сообщила семья Николая Михайловича", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Музея Эльдара Рязанова.

В 1978 году Николай Гаро окончил экономический факультет ВГИКа, а в 1962-м судьба свела его с миром кино. Он долгое время работал директором фильмов на "Мосфильме", с 1993-го стал продюсером, с 1995-го – генеральным директором "Киностудии "Луч". Кроме того, он сам снимался в нескольких картинах как актер, работал с Леонидом Гайдаем, Георгием Данелией и Эльдаром Рязановым.

Первое появление на экране – образ шофера авторефрижератора в "Кавказской пленнице" (1967, 6+). Затем последовала, пожалуй, самая известная роль – Господин ПЖ, правитель планеты Плюк в "Кин-дза-дза!" (1986, 12+). В 1996 году Гаро сыграл жениха продавщицы книг Ксении Засыпкиной в картине Рязанова "Привет, дуралеи!" (0+). Этот фильм положил начало их дальнейшему сотрудничеству. Николай Михайлович был продюсером трех картин Эльдара Александровича – "Привет, дуралеи!", "Старые клячи" (2000, 12+) и "Тихие омуты" (2000, 12+).

Коллектив Музея Эльдара Рязанова выразил искренние соболезнования родным и близким Николая Михайловича.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 17:59
Скончался солист рок-группы 3 Doors Down

8 января 2026 года не стало казахстанского актера Мурата Бисенбина, исполнившего роль криминального авторитета Руслана в культовой дилогии "Рэкетир".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Умер актер дубляжа, озвучивший Брюса Уиллиса, Чарли Шина и Алека Болдуина
20:28, 29 октября 2025
Умер актер дубляжа, озвучивший Брюса Уиллиса, Чарли Шина и Алека Болдуина
Скончался актер из "Моей прекрасной няни" и "Наша Russia" Владимир Моргунов
18:26, 21 сентября 2024
Скончался актер из "Моей прекрасной няни" и "Наша Russia" Владимир Моргунов
Умер французский актер Ален Делон
11:34, 18 августа 2024
Умер французский актер Ален Делон
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
В России указали на точный счёт в матче "Кайрат" - "Актобе" в КПЛ
18:57, Сегодня
В России указали на точный счёт в матче "Кайрат" - "Актобе" в КПЛ
В двух сетах завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Испании
18:09, Сегодня
В двух сетах завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Испании
Драмой завершился матч "Ахмата" в РПЛ
17:59, Сегодня
Драмой завершился матч "Ахмата" в РПЛ
Кенжебек поделился своим впечатлением от выхода в стартовом составе за "Ахмат"
17:30, Сегодня
Кенжебек поделился своим впечатлением от выхода в стартовом составе за "Ахмат"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: