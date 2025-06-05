Новые соглашения с "Тенгизшевройл" открывают перспективы для предпринимателей Шымкента

Шымкент стал первым регионом, где стартовала инициатива по поддержке отечественного бизнеса со стороны одного из крупнейших нефтедобывающих предприятий страны – компании "Тенгизшевройл", сообщает Zakon.kz.

В ходе визита делегации в город состоялась выставка продукции шымкентских товаропроизводителей, а также переговоры с предпринимателями.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Аким города Габит Сыздыкбеков провел встречу с представителями компании и местными предпринимателями. По итогам переговоров были подписаны четыре меморандума о сотрудничестве и поставке продукции. К числу новых партнеров "Тенгизшевройл" присоединились местные компании: ТОО "Барыс-2007", ТОО "Baiterek Agro" и ТОО "Intermilk Kazakhstan". Кроме того, заключен контракт между ТОО "Hill Corporation" и "Тенгизшевройл" на поставку смазочных материалов.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Подобные соглашения, особенно off-take контракты, открывают локальным производителям доступ к стабильным заказам и новым возможностям для развития.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Это важный шаг к укреплению производственного сектора региона и повышению доли казахстанского содержания в крупных промышленных проектах.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Отдельное внимание участники встречи уделили перспективам реализации совместных проектов в партнерстве с Ассоциацией "Международный центр развития нефтегазового машиностроения". Следующим шагом станет визит в Шымкент представителей других ключевых игроков отрасли – KMG Kashagan B.V., Карачаганак Петролеум Оперейтинг (КПО) и North Caspian Operating Company (NCOC). Планируется подписание новых соглашений, которые помогут расширить кооперацию и усилить позиции местного бизнеса.