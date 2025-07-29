Крупнейшую компанию в Казахстане оштрафовали на 639 млн тенге

Природоохранные прокуроры наложили штраф на сумму 639,6 млн тенге на крупнейшее нефтедобывающее предприятие в Казахстане – ТОО "Тенгизшевройл", сообщает Zakon.kz.

Согласно данным специалистов прокуратуры Атырауской области за 29 июля 2025 года, был проведен анализ по охране окружающей среды в части загрязнения атмосферного воздуха, в ходе которого выявлен ряд грубых нарушений.

В итоге стало известно, что:

"ТОО "Тенгизшевройл" в III и IV кварталах 2023 года, а также в I и II кварталах 2024 года выбросило в атмосферу 49,3 тонны сверхнормативных загрязняющих веществ от экологически допустимых норм".

Установлено, что из них 4,9 тонны загрязняющих веществ выброшены в атмосферу без разрешения.

В связи с этим в отношении ТОО постановлением прокурора возбуждено административное производство и судом наложен штраф на сумму 639,6 млн тенге.

Решение вступило в законную силу.

Ранее специалисты Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции обнаружили девять насосных установок, осуществлявших незаконный забор воды из Сырдарьи. В результате возбуждено девять административных дел, на нарушителей наложены штрафы на общую сумму около 1,7 млн тенге.