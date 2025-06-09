Визит в Китай: Нуралхан Кошеров провел встречу с руководителями более 20 компаний в Пекине

Официальная и деловая делегация во главе с акимом Туркестанской области Нуралханом Кушеровым в ходе рабочего визита в КНР проводит двусторонние встречи с руководителями ведущих компаний Пекина с целью привлечения иностранных инвестиций и развития межрегионального сотрудничества.

Для укрепления инвестиционного партнерства и открытия современных производств глава региона ознакомил предпринимателей с потенциалом региона и призвал к совместной работе. Китайская сторона заинтересована в реализации долгосрочных проектов в различных сферах, эффективно используя возможности Туркестанской области.

Поблагодарив всех предпринимателей, представляющих свой бизнес, Нуралхан Оралбайулы отметил, что будеть работать с каждым инвестором индивидуально. Такие встречи послужили примером развития экономического сотрудничества и делового партнерства двух стран. Аким области ознакомил с инвестиционным потенциалом Туркестанской области, где созданы все условия для инвесторов. Будет оказана необходимую поддержка для успешной реализации новых инвестиционных проектов.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

"Между Китайской Народной Республикой и Республикой Казахстан установлены дипломатические отношения на очень высоком уровне. Тесные связи, дружба руководителей двух государств дают толчок к реализации новых проектов. В Туркестанской области заинтересованы в увеличении производства, строительстве новых заводов и фабрик. Природные климатические условия региона благоприятные, позволяют заниматься сельским хозяйством круглый год. Расположенный вдоль Шелкового пути, регион имеет высокий кадровый потенциал и может предоставить необходимую рабочую силу. В настоящее время в нашей области сложился благоприятный инвестиционный климат. Основными инвестиционными площадками региона являются 15 индустриальных зон и специальная экономическая зона "Turan" общей площадью 4000 гектаров. Мы готовы к совместной работе, обсуждая проекты, – заявил Нуралхан Кушеров приглашая инвесторов в область.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Аким области встретился с руководителями компаний, возглавляющих мировые рейтинги в области оборудования для переработки сельхозпродукции и продуктов питания, облачной платформы сельского хозяйства, сельскохозяйственного орошения, автоматизации сельского хозяйства. Также были рассмотрены новые проекты по развитию "умной агротехники" в хлопководстве.

По этим направлениям предприниматели региона готовы стать партнерами. Был озвучен ряд инициатив, касающихся развития отрасли легкой промышленности. Обсуждены планы строительства предприятия по производству продуктов питания. Кроме того, инвесторы, присутствовавшие на встрече, намерены профинансировать совместный проект в сфере переработки морепродуктов.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

На встрече также была презентована работа научно-исследовательского центра по развитию сети видеонаблюдения и искусственного интеллекта в сфере безопасности.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В ходе деловых встреч с китайскими компаниями были обсуждены пути развития сферы профессионального образования. Глава региона отметил, что для развития технических специальностей будут предусмотрены возможности для установления партнерства.