#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
508.5
580.66
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
508.5
580.66
6.44
События

Музыка Великой степи зазвучала в Кокшетау: оркестр имени Курмангазы дал концерт на Жағалауы

Кокшетау, концерт , фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 20:10 Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области
Впервые с грандиозным концертом в Кокшетау выступил легендарный оркестр имени Курмангазы. Музыка Великой степи зазвучала на берегу Копа – и этот вечер навсегда останется в памяти горожан, передает управление внутренней политики.

Жағалауы Копы вновь ознаменовалось событием, достойным культурной летописи региона: в Кокшетау с гастрольной программой прибыл оркестр народных инструментов имени Курмангазы – символ национального искусства, золотой фонд казахской музыкальной культуры.

Основанный в 1933 году, оркестр имени Курмангазы остается флагманом казахской инструментальной музыки. В прошлом году коллектив отметил свое 90-летие, и гастроль в Кокшетау стал частью большой культурной миссии – делиться искусством.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

На сцене амфитеатра под открытым небом прозвучали бессмертные кюи и шедевры мировой классики. Публика услышала "Адай", "Саржайлау", "Ақбай", "Серпер", "Сарыарқа", а также произведения Бизе, Штрауса и Жубанова в живом исполнении виртуозных музыкантов. Оркестр звучал под управлением художественного руководителя и главного дирижера Абылая Тилепбергена – лауреата Государственной молодежной премии "Дарын".

Зрители, среди которых были представители местной творческой интеллигенции и тысячи горожан, приветствовали артистов стоя.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Особый отклик у слушателей вызвали выступления солистов: Аяжан Куанышалиевой, Батыржана Мыктыбаева, Ажар Еркебулановой и любимца публики Нурлана Онербаева. Песни "Қарағым-ай" и "Ауылым" в его исполнении завершили концерт на лиричной и трогательной ноте.

"Я никогда не думал, что услышу "Сарыарқа" и "Адай" в живом исполнении прямо у себя в городе, на берегу Копа. Это не просто концерт – это культурное событие, которое пробуждает в душе гордость за свою страну, за нашу музыку, за талантливых людей, которые сохраняют наследие предков. Хочу поблагодарить акимат области за организацию концерта и возможность живого прослушивания сокровищниц нашего народа. Такие вечера объединяют нас и делают духовно богаче", – поделился впечатлениями житель Кокшетау Аманат Кошкенов.

Вечер завершился овациями, которые долго не стихали даже после завершения программы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
15 школ и 11 детсадов построят в Астане в 2025 году
События
18:44, Сегодня
15 школ и 11 детсадов построят в Астане в 2025 году
На границе Казахстана и России нашли "траву бессмертия"
События
18:43, Сегодня
На границе Казахстана и России нашли "траву бессмертия"
В Алматы сносят жилой комплекс
События
16:44, Сегодня
В Алматы сносят жилой комплекс
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: