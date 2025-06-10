Музыка Великой степи зазвучала в Кокшетау: оркестр имени Курмангазы дал концерт на Жағалауы

Впервые с грандиозным концертом в Кокшетау выступил легендарный оркестр имени Курмангазы. Музыка Великой степи зазвучала на берегу Копа – и этот вечер навсегда останется в памяти горожан, передает управление внутренней политики.

Жағалауы Копы вновь ознаменовалось событием, достойным культурной летописи региона: в Кокшетау с гастрольной программой прибыл оркестр народных инструментов имени Курмангазы – символ национального искусства, золотой фонд казахской музыкальной культуры.

Основанный в 1933 году, оркестр имени Курмангазы остается флагманом казахской инструментальной музыки. В прошлом году коллектив отметил свое 90-летие, и гастроль в Кокшетау стал частью большой культурной миссии – делиться искусством.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

На сцене амфитеатра под открытым небом прозвучали бессмертные кюи и шедевры мировой классики. Публика услышала "Адай", "Саржайлау", "Ақбай", "Серпер", "Сарыарқа", а также произведения Бизе, Штрауса и Жубанова в живом исполнении виртуозных музыкантов. Оркестр звучал под управлением художественного руководителя и главного дирижера Абылая Тилепбергена – лауреата Государственной молодежной премии "Дарын".

Зрители, среди которых были представители местной творческой интеллигенции и тысячи горожан, приветствовали артистов стоя.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Особый отклик у слушателей вызвали выступления солистов: Аяжан Куанышалиевой, Батыржана Мыктыбаева, Ажар Еркебулановой и любимца публики Нурлана Онербаева. Песни "Қарағым-ай" и "Ауылым" в его исполнении завершили концерт на лиричной и трогательной ноте.

"Я никогда не думал, что услышу "Сарыарқа" и "Адай" в живом исполнении прямо у себя в городе, на берегу Копа. Это не просто концерт – это культурное событие, которое пробуждает в душе гордость за свою страну, за нашу музыку, за талантливых людей, которые сохраняют наследие предков. Хочу поблагодарить акимат области за организацию концерта и возможность живого прослушивания сокровищниц нашего народа. Такие вечера объединяют нас и делают духовно богаче", – поделился впечатлениями житель Кокшетау Аманат Кошкенов.

Вечер завершился овациями, которые долго не стихали даже после завершения программы.