Смена генерального директора в "Тенгизшевройл": чем запомнился Кевин Лайон казахстанцам

"Тенгизшевройл" (ТШО), крупнейшая нефтегазовая компания Казахстана, официально объявила о смене руководства.

Кевин Лайон, являвшийся генеральным директором ТШО с 2021 года, перейдет на новую руководящую должность в головном офисе компании "Шеврон", а ему на смену придет Уильям Лакоби, занимавший должность управляющего директора стратегического бизнес-подразделения "Шеврон" в Южной Африке.

"Для меня было большой честью возглавлять ТШО в периоды сложных вызовов и роста. Сегодня начинается новая глава – я передаю руководство с полной уверенностью в том, что Уильям Лакоби и коллектив ТШО продолжат приносить пользу Казахстану. Искренне хочу поблагодарить правительство Казахстана, акционеров ТШО, наших преданных сотрудников и бизнес-партнеров, а также жителей Атырау за огромную поддержку и сотрудничество на протяжении многих лет", – отметил Кевин Лайон.

Кевин Лайон принял руководство ТШО в разгар пандемии и продолжал стабильно и эффективно управлять компанией в период январских событий 2022 года и весенних паводков прошлого года.

Окончание пандемии COVID-19

Пандемия, начавшаяся в Казахстане еще в 2020 году, на момент приезда Кевина в Казахстан в 2021 году все еще диктовала свои условия. В это время не был снят масочный режим, большинство сотрудников работали онлайн, а перед заступлением на вахту необходимо было отлежать положенный срок на карантине. Тем не менее на начало 2022 года ТШО мог сказать, что почти 100% сотрудников вакцинированы, а для отслеживания этих чисел было разработано специальное цифровое решение.

Фото: Тенгизшевройл

При этом ТШО продолжал оказывать поддержку Атырауской области в борьбе с пандемией. Только в 2021 году ТШО закупил и передал в дар 34 морозильные камеры для хранения вакцин, а также профинансировал закуп медицинского оборудования больницам Атырауской области на общую сумму более 7 млрд тенге.

После официального завершения пандемии компании удалось быстро шагнуть в новую реальность – гибридный график работы – с целью снизить риск заражения на рабочем месте.

Январские события 2022 года

Несмотря на то, что ТШО периодически сталкивался с новыми вызовами, под руководством Кевина компании удавалось с ними справиться. Не стали исключением и январские события 2022 года. Для того, чтобы жители Жылыойского района (где расположено Тенгизское месторождение) могли, не выезжая в областной центр, обсудить волнующие их регион вопросы, в городе Кульсары было открыто представительство ТШО, куда вошли группы развития казахстанского содержания, производственных отношений и отдел по связям с правительством и общественностью ТШО.

Была создана новая Программа развития Жылыойского района, в рамках которой в районе реализуется проект "Тандау", направленный на развитие малого и среднего бизнеса. Принять участие в "Тандау" могут как стартапы, так и действующие бизнесы. Победители получают беспроцентный займ от 2,5 млн тенге до 4,5 млн тенге на реализацию своего дела. По итогам первого года 44 предпринимателя получили займы на закупку оборудования на общую сумму 155 млн тенге, что несомненно стимулирует экономику Жылыойского района.

Паводки 2024 года

В апреле прошлого года страна столкнулась с одними из круппнейших паводков в истории независимого Казахстана. И "Тенгизшевройл" одним из первых протянул руку помощи. В сотрудничестве с местными исполнительными органами и при поддержке бизнес-партнеров ТШО помог с размещением более 7500 человек на 4 месяца в вахтовом поселке близ Тенгиза, обеспечив пострадавших жителей всем необходимым. Кроме того, ТШО построил дамбу протяженностью 8 километров для защиты местного населения, безвозмездно передал более полумиллиона литров топлива для спецтехники и обеспечил жителей Кульсары 24 000 литрами питьевой воды. Одним из наиболее значимых событий ТШО стала уборка и вывоз более 22 000 тонн мусора с улиц Кульсары, образовавшегося вследствие паводков весной прошлого года.

Фото: Тенгизшевройл

В борьбе с паводками активно принимала участие и семья Кевина Лайона. Его супруга – Кимья Лайон, турчанка по происхождению, во главе волонтеров ТШО собирала вещи первой необходимости для пострадавших от паводков людей.

"В такое сложное время мы стараемся оказать посильную поддержку жителям Жылыойского района. Волонтеры ТШО координируют гуманитарную помощь и демонстрируют сплоченность и единство. Я лично не смогла пройти мимо и не оказать помощь братскому народу в такое сложное время. Совместными усилиями волонтерам удалось собрать 4,5 тонны гуманитарной помощи", – отметила Кимья Лайон.

Запуск ПБР в 2025 году

В январе 2025 года ТШО завершил Проект будущего расширения, безопасно начав добычу первой нефти с Завода третьего поколения. И Кевин Лайон вошел в историю ТШО как директор, при управлении которого и произошло это знаменательное событие.

Фото: Тенгизшевройл

ПБР позволит увеличить объем добычи нефти на Тенгизе на 12 миллионов тонн в год. После выхода всех объектов Тенгизского месторождения на полную производственную мощность ожидается, что общий объем добычи нефти ТШО составит примерно 40 миллионов тонн в год, обеспечивая увеличение выплат в бюджет Республики Казахстан за счет налогов, роялти и других прямых выплат.

Новые шаги в нефтехимии

В период руководства Кевина ТШО подписал 5 крупных договоров о поставках газа на внутренний рынок Казахстана, таким образом, подтвердив готовность ТШО оказать содействие Республике Казахстан в обеспечении растущих потребностей страны в газе.

Если рассматривать хронологически, то это:

В сентябре 2021 года ТШО подписал соглашение с компанией "Kazakhstan Petrochemical Industries" (КПИ) на поставку 550 тысяч тонн пропанового сырья в год для нового завода по производству полипропилена, начавшего работать в Атырауской области в 2022 году. ТШО поставляет 100% пропанового сырья для КПИ;

В ноябре 2022 года с ТОО "Бутадиен" на поставку 380 тыс. тонн в год бутанового сырья c Тенгизского месторождения для завода в Атырау;

В декабре 2024 года – с KMG PetroChem о поставках до 9 млрд кубометров сухого газа на на газоперерабатывающий завод;

В феврале 2025 года – 2 договора, один из них с АО НК "QazaqGaz" о поставках товарного газа и второй с министерством энергетики о поставках до 240 тысяч тонн сжиженного газа.

Больше возможностей местному бизнесу

Образование Международного центра развития нефтегазового машиностроения (IMB-центра).

В 2021 году при поддержке правительства Республики Казахстан три крупных нефтегазовых оператора страны способствовали созданию IMB-центра.

По результатам работы было подписано в общей сложности более 20 меморандумов и соглашений о сотрудничестве с ТШО, а также договоров на поставку оборудования казахстанских производителей.

Новые пути поддержки развития казахстанского содержания (КС)

В 2024 году в сотрудничестве с Министерством энергетики была разработана Программа развития внутристрановой ценности товаров, работ и услуг, которая станет основой для реализации планов по КС ТШО на ближайшие пять лет.

Помощь в расширении доступа к финансированию для местных поставщиков

Под руководством Кевина Лайона ТШО изменил свою внутреннюю практику, чтобы помочь казахстанским поставщикам услуг с соответствующим кредитным рейтингом использовать гарантии, выданные казахстанскими банками второго уровня (не только первого уровня). Это относится к контрактам на общую сумму более 10 миллионов долларов США. Все эти усилия позволили достичь показателя КС до 70%.

Улучшения в сфере охраны окружающей среды

Период руководства Кевина также ознаменовался экологическими новшествами и улучшениями в компании. Так, в 2024 году ТШО завершил поэтапное внедрение автоматических станций мониторинга окружающей среды (АСМ) и приступил к передаче данных в режиме реального времени, продемонстрировав свою открытость и приверженность экологическим принципам. Внедрение АСМ было проведено в рамках "Дорожной карты по внедрению АСМ на источниках эмиссий производственных объектов ТШО на 2022-2024 годы".

Но еще ранее, в 2021 году, ТШО подключил свои станции наблюдения за окружающей средой (СНОС) к системе РГП "Казгидромет". Теперь каждый желающий может отследить данные со СНОС на Тенгизском месторождении через мобильное приложение Air.kz и интерактивную карту Казгидромета.

Кевин Лайон внес свой вклад и в озеленение Атырауской области. С 2022 года ТШО высадил более 12 000 саженцев в Жылыойском районе, где компания ведет свою деятельность.

Фото: Тенгизшевройл

Лидер не только нефтегаза

После своего прихода Кевин Лайон продолжил оказывать поддержку социальному развитию региона. Более того, в период с 2021 по 2024 год наблюдается заметный рост проектов в рамках добровольной социально-инфраструктурной программы "Игилик". Построено и передано в эксплуатацию 4 детских сада на 880 мест, 4 школы на 1830 мест как в Атырау, так и в Жылыойском районе, 2 больницы на 275 мест и центральный стадион на 3000 мест, а также обустроена набережная р. Курсай в Жылыойском районе.

Успехи и вклад компании были не раз отмечены руководством страны. Так, ТШО был дважды признан Лучшим работодателем и трижды – Лучшим налогоплательщиком страны. Кроме того, руководство Атырауской области отметило вклад в борьбу против паводков, а также за вклад в социально-инфраструктурное развитие региона.

Сам же Кевин Лайон удостоился одной из высших государственных наград Республики Казахстан, символизирующей признание вклада в развитие межнациональных отношений и укрепление дружбы между народами, – орденом "Достық" II степени. Вручал ее президент страны Касым-Жомарт Токаев в 2024 году.