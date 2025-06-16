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События

О творческом наследии Сабита Муканова говорили на конференции в СКО

конференция, посвященная 125-летию выдающегося казахского писателя XX века – Сабита Муканова, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 22:47 Фото: акимат СКО
В СКО прошла научно-практическая конференция, посвященная 125-летию выдающегося казахского писателя XX века Сабита Муканова.

Встреча собрала ученых, литературоведов, общественных деятелей, а также родственников писателя. Советник президента РК Малик Отарбаев передал поздравление от имени главы государства и подчеркнул, что творчество Сабита Муканова – это неотъемлемая часть национального культурного кода.

Фото: акимат СКО

"Произведения Сабита Муканова затрагивают вечные вопросы человеческой природы, нравственности и национальной идентичности. В этой связи особенно значим призыв президента читать книги, ведь именно через чтение формируется культурная и духовно зрелая нация, способная уверенно смотреть в будущее и сохранять связь с корнями своего прошлого", – отметил Малик Отарбаев.

Фото: акимат СКО

По словам дочери писателя Жанны Мукановой, любовь к родному краю пронизывала все творчество отца. Аким СКО Гауез Нурмухамбетов отметил, что вклад Сабита Муканова в развитие казахской литературы невозможно переоценить. Это человек, который стал голосом целой эпохи.

Фото: акимат СКО

"Это имя навсегда вписано в золотой фонд казахской литературы. Родившийся на земле Северного Казахстана, Сабит Муканов пронес через всю жизнь любовь к родному краю, своему народу, культуре и традициям, став одним из тех, кто сформировал лицо казахской литературы XX века", – подчеркнул глава региона.

Фото: акимат СКО

Имя Сабита Муканова сегодня носят школы, библиотеки, театры и улицы по всей стране. Участники конференции обсудили значение творческого наследия Сабита Муканова для современной молодежи, национального самосознания и литературы в целом. Ранее в рамках празднования юбилея североказахстанцы возложили цветы к памятнику писателю. Также в этот день состоялась премьера спектакля "Мөлдір махаббат" по одноименному произведению Сабита Муканова.

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Айсулу Омарова
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