Исторические истоки независимости Казахстана обсудили на конференции в Алматы
Участники встречи, среди которых были ученые, общественные и государственные деятели, политологи, молодежь, обсудили значение Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР от 25 октября 1990 года.
Открывая конференцию, заместитель акима Алматы Абзал Нукенов подчеркнул, что Декларация стала одним из ключевых этапов на пути к независимости, определив основы дальнейшего развития государства.
История – это не просто события, даты и имена, которые мы запоминаем. Знание прошлого помогает нам лучше понимать настоящее и осознанно смотреть в будущее, – отметил Абзал Нукенов.
По его словам, развитие науки, образования и экономики требует профессионализма и активной гражданской позиции молодежи.
В свою очередь вице-президент Национальной академии наук РК при президенте РК, ученый, выдающийся математик Аскар Джумадильдаев рассказал об участии в принятии Декларации.
Я всю жизнь занимаюсь наукой. Также я был депутатом Верховного совета и очень горжусь тем, что принял участие в историческом событии нашей страны – принятии Декларации о государственном суверенитете. Позже был принят закон о государственной независимости. Я считаю, что эти два документа, как отец и мать нашей с вами страны, – отметил ученый.
Декларация 1990 года обозначила принципы суверенитета, а закон о государственной независимости, принятый 16 декабря 1991 года, закрепил самостоятельный статус Казахстана.
Директор Института философии, политологии и религиоведения Айгуль Садвокасова отметила значение Декларации для становления государственности.
Декларация о государственном суверенитете имеет огромное историческое, политическое и философское значение. Она стала важнейшим этапом на пути становления нашей государственности. После обретения суверенитета Казахстану предстояло сформировать собственную государственную систему. Важными этапами стали Конституция 1993 года и последующие преобразования, – подчеркнула она.
Айгуль Садвокасова также выделила значение общественного согласия и передачи исторического опыта молодежи.
Участники встречи также обсудили правовое значение Декларации, ее роль в становлении независимости и современные задачи развития науки, образования и технологий.
Отдельное внимание было уделено роли школьников и студентов в сохранении исторической памяти. Встреча позволила молодежи взглянуть на становление Казахстана с правовой, политической, философской и научной точек зрения.
На конференции отметили, что значение Дня Республики выходит за рамки памятной даты. Принятая в 1990 году Декларация стала важной вехой на пути к независимости, а ее историческое наследие сохраняет актуальность и сегодня.
Участники конференции подчеркнули, что развитие науки и образования, укрепление экономики, общественного согласия и гражданского единства остаются важнейшими условиями процветания страны. А понимание прошлого помогает осознать ценность достигнутого и ответственность каждого гражданина за будущее Казахстана.