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События

Исторические истоки независимости Казахстана обсудили на конференции в Алматы

конференция, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 17:33 Фото: пресс-служба акимата города Алматы
В Доме Дружбы состоялась научно-практическая конференция ко Дню Республики, сообщает Zakon.kz.

Участники встречи, среди которых были ученые, общественные и государственные деятели, политологи, молодежь, обсудили значение Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР от 25 октября 1990 года.

Открывая конференцию, заместитель акима Алматы Абзал Нукенов подчеркнул, что Декларация стала одним из ключевых этапов на пути к независимости, определив основы дальнейшего развития государства.

История – это не просто события, даты и имена, которые мы запоминаем. Знание прошлого помогает нам лучше понимать настоящее и осознанно смотреть в будущее, – отметил Абзал Нукенов.

По его словам, развитие науки, образования и экономики требует профессионализма и активной гражданской позиции молодежи.

В свою очередь вице-президент Национальной академии наук РК при президенте РК, ученый, выдающийся математик Аскар Джумадильдаев рассказал об участии в принятии Декларации.

Я всю жизнь занимаюсь наукой. Также я был депутатом Верховного совета и очень горжусь тем, что принял участие в историческом событии нашей страны – принятии Декларации о государственном суверенитете. Позже был принят закон о государственной независимости. Я считаю, что эти два документа, как отец и мать нашей с вами страны, – отметил ученый.

Декларация 1990 года обозначила принципы суверенитета, а закон о государственной независимости, принятый 16 декабря 1991 года, закрепил самостоятельный статус Казахстана.

Директор Института философии, политологии и религиоведения Айгуль Садвокасова отметила значение Декларации для становления государственности.

Декларация о государственном суверенитете имеет огромное историческое, политическое и философское значение. Она стала важнейшим этапом на пути становления нашей государственности. После обретения суверенитета Казахстану предстояло сформировать собственную государственную систему. Важными этапами стали Конституция 1993 года и последующие преобразования, – подчеркнула она.

Айгуль Садвокасова также выделила значение общественного согласия и передачи исторического опыта молодежи.

Участники встречи также обсудили правовое значение Декларации, ее роль в становлении независимости и современные задачи развития науки, образования и технологий.

Отдельное внимание было уделено роли школьников и студентов в сохранении исторической памяти. Встреча позволила молодежи взглянуть на становление Казахстана с правовой, политической, философской и научной точек зрения.

На конференции отметили, что значение Дня Республики выходит за рамки памятной даты. Принятая в 1990 году Декларация стала важной вехой на пути к независимости, а ее историческое наследие сохраняет актуальность и сегодня.

Участники конференции подчеркнули, что развитие науки и образования, укрепление экономики, общественного согласия и гражданского единства остаются важнейшими условиями процветания страны. А понимание прошлого помогает осознать ценность достигнутого и ответственность каждого гражданина за будущее Казахстана.

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Айсулу Омарова
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