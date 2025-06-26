В Казахстан не пустили пять тонн свинины из России

На ветеринарном контрольно-пропускном пункте "Сырым" пограничники остановили грузовой автомобиль DAF, который следовал из Белгородской области России в Алматы. При осмотре специалисты обнаружили пять тонн свинины без ветеринарных сопроводительных документов, сообщает Zakon.kz

В Комитете ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства (МСХ) 26 июня 2025 года уточнили, что из-за нарушений требований ветеринарно-санитарного законодательства грузовик развернули в обратном направлении.

Также отмечено, что в отношении водителя составлен административный протокол по статье 406 Кодекса об административных правонарушениях.

Далее приведены статистические данные. К примеру, на сегодняшний день на пунктах ветеринарного контроля ЗКО на границе выявлено 129 случаев нарушений:

"129 транспортных средств возвращены за пределы страны, в отношении 76 лиц составлены административные протоколы. Общая сумма наложенных штрафов составила 6 448 480 тенге".

Неделей ранее, 19 июня, на том же пункте пропуска 30 тонн яиц вернули в Россию из-за нарушений на границе с Казахстаном.