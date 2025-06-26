Глобальные вызовы наркобизнеса обсудили в Генеральной прокуратуре

В Генеральной прокуратуре в рамках реализации принципа "Закон и Порядок" состоялось заседание Координационного совета Республики Казахстан по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, приуроченное к Международному дню борьбы с наркотиками, сообщает Zakon.kz.

На площадке совета рассмотрены современные вызовы и угрозы, связанные с незаконным оборотом наркотиков, и выработаны совместные меры по их нейтрализации на национальном и международном уровнях.



В заседании приняли участие представители Администрации президента, правительства, депутаты Парламента, руководители государственных органов, международные партнеры, включая Управление по наркотикам и преступности ООН, ОБСЕ, ЦАРИКС, CADAP, дипломатические миссии зарубежных стран (посольств США, Германии, Китая, Королевства Саудовской Аравии, Турции), а также представители неправительственных организаций.

В своем выступлении генеральный прокурор Берик Асылов отметил, что по поручению главы государства в стране реализуется системная антинаркотическая политика, основанная на ужесточении уголовной ответственности организаторов наркобизнеса, цифровизации механизмов выявления и пресечения наркоканалов, перекрытии финансовых потоков и расширении международного взаимодействия.

Казахстан, ратифицировавший все три основные конвенции ООН по контролю над наркотиками, избран в состав Комиссии ООН по наркотикам и до 2029 года будет представлять Азиатско-Тихоокеанский регион, что возлагает на нашу страну значительную ответственность.

За последние пять лет объем синтетических наркотиков, изъятых из незаконного оборота, увеличился в 100 раз – с 13 кг до 1,5 тонны.

Только с начала текущего года ликвидировано 9 организованных преступных групп, в том числе 3 транснациональных. Перекрыто 111 каналов поставки наркотиков, из них 19 – международные.

Всего правоохранительными органами арестовано наркодоходов на сумму свыше 10 млрд тенге.

По принципу "follow the money" пресечены преступные схемы с использованием криптовалют, заморожено более 50 тысяч дроп-счетов на сумму свыше 2,4 млрд тенге.

В ходе заседания были озвучены конкретные примеры резонансных расследований.

В Мангистауской области ликвидирована преступная группа, у которой изъяты наличные деньги и цифровые активы на сумму 2,3 млрд тенге.

В области Улытау выявлена и обезврежена крупнейшая наркоплощадка "Kaef-mafia", организованная иностранными гражданами. Арестована криптовалюта на сумму 6 млн долларов США, задержаны три лица, четверо объявлены в розыск.

Особое внимание уделено вопросам международного сотрудничества.

В городе Шымкенте спецпрокурорами совместно с Управлением по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США (DEA) впервые создана международная следственно-оперативная группа по делу наркомаркета "Карбон". Выявлены иностранные счета, включая криптовалютные транзакции.

В результате раскрыта международная преступная схема, выявлено 500 тысяч незаконных транзакций на 70 млрд тенге, конфисковано имущество на 500 млн тенге. Задержаны 24 лица, 18 из них под стражей.

Как подчеркнул Асылов, цифровая наркосеть стала новой реальностью для Казахстана. Практически все наркопреступления совершаются в интернет-пространстве и зачастую организовываются из-за рубежа.

Глобализация наркобизнеса требует новых подходов и консолидации усилий государственных органов, международных партнеров и гражданского общества.

Также озвучено, что в рамках законодательной реформы ужесточено наказание за производство наркотиков вплоть до пожизненного лишения свободы. Одновременно смягчены меры наказания для "закладчиков".

Эти изменения затронули более 3800 осужденных: 328 уже освобождены, у более чем 2600 сокращены сроки наказания.

В ходе обсуждения представители международных и неправительственных организаций подтвердили готовность к участию в совместных действиях.

Наряду с этим генеральный прокурор обратил внимание уполномоченных органов на необходимость принятия дополнительных мер по противодействию транснациональной наркопреступности, сотрудничеству с международными финансовыми институтами и криптобиржами, пресечению наркорекламы.

Отдельное внимание уделено вопросам реабилитации наркозависимых.

Глава надзорного ведомства отметил значимость формирования устойчивого иммунитета общества к наркоугрозе, особенно среди молодежи.

В этой связи местным исполнительным органам совместно с Министерством просвещения и МВД рекомендовано активизировать профилактическую работу с вовлечением граждан в противодействие наркомании.

Общественные организации, в том числе Совет по профилактике наркоправонарушений при МВД, выступили с инициативами по проведению информационных кампаний с участием блогеров, спортсменов и молодежных объединений, направленных на популяризацию здорового образа жизни.

В завершение заседания поощрены сотрудники правоохранительных и специальных органов, внесшие значительный вклад в борьбу с наркобизнесом, а также международные партнеры и представители гражданского сектора за содействие в развитии антинаркотической политики и международного сотрудничества.

По итогам заседания выработаны рекомендации, направленные на дальнейшее пресечение транснационального наркобизнеса, блокировку его финансовых потоков, усиление международной координации, развитие цифровых инструментов анализа и мониторинга, а также расширение профилактических и реабилитационных программ.

Работа в данном направлении будет последовательно продолжена на основе межведомственного взаимодействия, международного партнерства и применения современных технологий.