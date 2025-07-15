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События

Интернет 10 Гбит/с теперь в Казахстане: "Казахтелеком" запустил сеть нового поколения

Казахтелеком, Казахстан, загрузка, интернет, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 15:32 Фото: АО "Казахтелеком"
"Казахтелеком" первым в Казахстане запускает коммерческую сеть XGS PON – технологию нового поколения, которая обеспечивает симметричную скорость интернета до 10 Гбит/с.

Это значит: одинаково быстрая загрузка и выгрузка данных, стабильное соединение и никакой буферизации даже при пиковой нагрузке. Таких показателей еще не достигал ни один другой оператор в стране. Это первый полноценный коммерческий запуск технологии XGS PON в Казахстане, который устанавливает новый стандарт скоростей для телеком-рынка страны.

Что это дает пользователям? Во-первых, конечно, скорость до 10 Гбит/с – это в десятки раз быстрее, чем большинство текущих подключений. Во-вторых, симметричность – раньше загрузка файлов могла занимать больше времени, чем скачивание, теперь же обе стороны работают одинаково быстро. Это особенно важно для удаленной работы, 8К стриминга и технологий AR/VR, а также раскрытие возможностей Smart Home, Wi‑Fi 7 и облачных сервисов. XGS PON – это не просто быстрее, это принципиально новый уровень сетей, обеспечивающий пиковые возможности для частных пользователей.

Новая сеть стала частью масштабной программы модернизации телеком-инфраструктуры страны. Она создает основу для Smart City, интернета вещей и всей цифровой экономики будущего. Это результат совместной работы инженеров "Казахтелекома" и ведущих мировых производителей оборудования.

Наша команда поставила перед собой амбициозную цель – вывести интернет в Казахстане на уровень, который готов к вызовам следующих 10 лет. С XGS PON это стало реальностью. Первым абонентом с 10 Гбит/с стал Адиль Балтабаев, он уже поделился своими впечатлениями от новой скорости. По его словам, даже объемные файлы и десятки устройств дома работают без задержек. О запуске технологии также поделился председатель правления АО "Казахтелеком" Мусин Багдат Батырбекович в своих социальных сетях.

Подключение абонентов уже началось и будет происходить поэтапно. Оставить заявку можно по номеру 160.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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