Опасная погода: в Астане, Алматы и 17 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане, Алматы и 17 областях Казахстана на 25 июля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Жетысу ветер северо-восточный, на востоке, севере области порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара 36-38 градусов.



Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. В Конаеве 25-28 июля днем ожидается сильная жара 36-39 градусов. Сохранятся чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы 25-28 июля днем ожидается сильная жара 35-39 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на востоке Атырауской области ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. Ночью на севере, востоке области гроза, днем гроза. Ветер северо-западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В центре, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на севере, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер западный, днем на севере, в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде днем ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град шквал. Ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидаются град, шквал. Ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный, днем порывы 18 м/с.



На западе, севере, востоке, в центре области Улытау днем ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На западе, севере Карагандинской области утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере, востоке области временами порывы 15-20 м/с. Днем на юге, в центре области сильная жара 36 градусов. На западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде утром и днем ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью на севере, юге, востоке Костанайской области ожидается гроза, днем гроза, град, на юге, востоке области шквал. Ветер северо-западный, на юге, востоке области 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.



На западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается гроза. Днем в центре области пыльная буря. Ветер западный, северо-западный, днем на западе, северо-востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе днем ожидается сильная жара 39 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, днем на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 40-42 градуса. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте днем ожидается сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40-42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На западе, севере Актюбинской области ожидается сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ветер северо-западный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ожидается гроза.



Днем на западе, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохранится высокая пожарная опасность.



Днем на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, юге области ожидается гроза, днем гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-восточный 15-20 м/с, днем на западе, юге области порывы 25 м/с. На западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Петропавловске ожидается гроза. Ветер юго-восточный 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, днем на востоке области 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске сохраняется высокая пожарная опасность.



В области Абай ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, днем на западе области 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 37 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. 26-27 июля на юге области днем ожидается очень сильная жара 41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем на западе, севере Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, юге области, днем по области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере, востоке области 15-20 м/с, днем на севере, востоке области временами порывы 25 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау утром и днем ожидается гроза.



В Астане ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее синоптики рассказали о погоде на 25 июля. Подробнее можно узнать здесь.