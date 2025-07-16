Опасная погода: во всех областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

В 17 областях Казахстана на 17 июля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гроза, днем град. Ночью на севере области туман. Ветер северо-восточный, днем на востоке области 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 36 градусов. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза.



В горных районах Алматинской области ожидается гроза.



В области Улытау ожидается ветер юго-западный, на севере, востоке области временами порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-39 градусов. На юге области днем ожидается очень сильная жара 40 градусов. В южной половине области сохраняется, в северной половине области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 38-41 градус. На западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем ожидается сильная жара 39 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, утром и днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-38 градусов. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность. 18 июля на юге области днем ожидается очень сильная жара 40 градусов.



Днем на северо-западе Мангистауской области ожидается гроза. Днем ожидается сильная жара 38-40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность



Ночью на западе, в центре Актюбинской области ожидается гроза, днем на западе, севере, в центре гроза, град. Ветер северо-западный, днем на юге, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35-37 градусов. В центре, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере, западе, востоке области высокая пожарная опасность. В Актобе днем ожидается гроза. Сохранится высокая пожарная опасность.



Днем на северо-западе Атырауской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе области, днем по области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-38 градусов. На севере, востоке, юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на западе, в центре области высокая пожарная опасность. В Атырау днем ожидается гроза. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, порывы 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем на западе, в пустынных районах Туркестанской области ожидается сильная жара 40 градусов. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. г. Шымкент: 17 июля сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидается сильная жара 40 градусов. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге области Абай ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северный, северо-восточный, днем на востоке, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-38 градусов. На северо-западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. 18-19 июля на юге области днем ожидается очень сильная жара 40-42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем ожидается сильная жара 35 градусов.

Ночью на востоке, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, днем на западе, востоке, юге области гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный, днем на западе, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 36 градусов. На юге области ожидается высокая пожарная опасность. 19 июля на юго-востоке области днем ожидается очень сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Павлодарской области ожидается гроза. Ветер западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.



На западе, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем град. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.



Днем в Кызылординской области ожидается сильная жара 40-43 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается сильная жара 40-41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на западе, севере Акмолинской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. На западе, севере, юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидается гроза.



В области Жетысу ветер юго-западный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане 17-21 июля ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 17 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

