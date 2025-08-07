Жара до +41°С, грозы и ливни: в Астане и 15 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане и 15 областях Казахстана на 8 августа объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем в Атырауской области ожидается сильная жара 35-38 градусов. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, юге, западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара 36-38 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в центре, на севере Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер западный, днем в центре, на севере области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40-41 градус. В южной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в северной половине области ожидается высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На западе, севере, в центре области Абай ожидается гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. На юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.



В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, в горных районах области 15-20 м/с. На севере, западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.



В Западно-Казахстанской области ветер северо-западный, западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. На западе, юге, севере, востоке области ожидается высокая пожарная опасность.



В Туркестанской области ожидается ветер северо-западный, днем на горных перевалах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Утром и днем на севере, востоке области Улытау ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-36 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-18 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. Ожидается высокая пожарная опасность.



На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, утром и днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде 8 августа ожидается временами гроза.



На западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на западе, юге, востоке порывы 15-20 м/с.

В Астане ожидается гроза. Ветер северо-восточный, временами порывы 15-20 м/с.



На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.



Днем на северо-западе Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе, в центре области 15-18 м/с. Днем ожидается сильная жара 38-40 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На западе, востоке, юге Костанайской области ожидается гроза, днем град. Ночью и утром на севере, юге области туман. Ветер северо-восточный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью на западе, севере, востоке Павлодарской области ожидаются сильный дождь, шквал. Гроза. Ветер северо-восточный, на западе, севере, востоке порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ночью ожидаются сильный дождь, шквал. Гроза. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.



Днем на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на востоке области порывы 15-18 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 37 градусов. На западе, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днем ожидается гроза.



На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем град. Ночью и утром на востоке, юге области ожидается туман. Ветер северо-восточный, ночью на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер северо-восточный, днем 15-20 м/с.



Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на пятницу, 8 августа 2025 года.

