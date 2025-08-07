Жаркая пятница: +41°С прогнозируют в 7 областях Казахстана
Так, согласно данным метеорологов, на большей части территории страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, днем – на севере, в центре страны ожидаются сильные дожди, град, шквал.
Лишь на западе, юге страны ожидается погода без осадков.
"Также по республике возможно усиление ветра, на юге с пыльной бурей. Ночью и утром на севере, востоке страны – туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Далее идет описание температурного фона.
Ожидается сильная жара в:
- Кызылординской области – 40-41°С,
- Мангистауской области – 38-40°С,
- Атырауской области – 35-38°С,
- Западно-Казахстанской, Алматинской области, области Жетысу – 35°С,
- Актюбинской области – 35-37°С.
На западе, юге, севере, востоке Западно-Казахстанской, на севере, юге, западе Атырауской, на западе, юго-востоке Актюбинской, в северной половине Кызылординской, на юге, в центре Жамбылской областей, в центре области Улытау ожидается высокая пожарная опасность.
В Туркестанской, Мангистауской, на западе, севере, востоке Алматинской, в южной половине Кызылординской, на севере, западе, востоке Жамбылской, на востоке Атырауской областей, на юге Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областей, области Улытау, на юге, в центре области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Материал по теме
Ранее специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз засухи на август 2025 года. Из него следует, что засуха в крайний месяц лета грозит сразу 12 регионам страны.