Шквал, гроза и дождь: в Астане и 15 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане и 15 областях Казахстана на 7 сентября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный, днем в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. 7-8 сентября по области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке, северо-западе, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане 7-8 сентября ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. На большей части области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау днем ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере области Улытау ожидается гроза. На севере, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на севере, западе, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер западный, днем на севере области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается сильный дождь, днем град, шквал. Ночью на западе, юге, востоке области ожидается гроза, днем гроза. Ветер восточный, северо-восточный, ночью на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, в центре Актюбинской области ожидается гроза, днем на севере, востоке области гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ночью ожидается гроза. Сохранится высокая пожарная опасность.

В горах Туркестанской области ожидается гроза. Днем на севере области пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, утром и днем на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный, временами порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, в центре области туман. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ночью и утром ожидается туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На западе, юге, востоке Костанайской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, северо-востоке, юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.



Днем на западе Павлодарской области ожидается гроза. Ветер восточный, днем на западе области порывы 15-20 м/с.



Днем на западе, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, ночью на западе, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, юге области временами 25 м/с. В Петропавловске ожидается ветер северо-восточный, днем 15-20 м/с.



Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

