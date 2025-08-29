Иностранцы, валюта, ГСМ и контрабанда на миллиарды: в КНБ рассказали о ситуации на границе Казахстана

Сегодня пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана предоставила отчет о результатах деятельности Пограничной службы КНБ в августе 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного 29 августа релиза следует, что в рамках обеспечения защиты и охраны государственной границы Погранслужбой КНБ во взаимодействии с компетентными органами:

Задержано 4610 нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве, в том числе:

за нарушение границы – 39 иностранных граждан;

за попытку нарушения границы – 25 иностранных граждан.

Предотвращено 1352 факта незаконного перемещения товаров и грузов через госграницу, в том числе:

наркотических средств – более 5 кг;

оружия, боеприпасов – 47 фактов (1 единица огнестрельного, 1 – травматического, 1 – газового, 1 – пневматического, 151 – холодного оружия, 191 боеприпас);

религиозной литературы – 18 фактов (678 экземпляров);

ГСМ – 499 фактов (более 18 500 литров) на общую сумму свыше 5,5 млн тенге;

товаров народного потребления – 598 фактов на общую сумму более 1,5 млрд тенге;

валюты – 157 фактов на общую сумму свыше 1,5 млрд тенге.

Пресечено 55 фактов браконьерства в акватории Каспия, а также изъято:

плавательных средств – 9 единиц;

орудий браконьерского лова – более 21 км сетей и крючковых орудий;

рыб осетровых видов – 240 штук (1 440 кг);

рыб частиковых видов – 28 штук (19 кг);

сумма предотвращенного ущерба составила более 566 млн тенге.

"Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности". Пресс-служба КНБ

Отмечается, что каких-либо ограничительных мер на госгранице не вводилось, пункты пропуска работают в штатном режиме.

"Информируем, что с 25 августа текущего года на казахстанско-кыргызском участке границы автомобильный пункт пропуска "Кеген" (Раимбекский район Алматинской области) перешел на круглосуточный режим работы". Пресс-служба КНБ

