#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.76
627.62
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.76
627.62
6.7
События

Иностранцы, валюта, ГСМ и контрабанда на миллиарды: в КНБ рассказали о ситуации на границе Казахстана

Контрольно-пропускной пункт , пункт пропуска, КПП, пункты пропуска, пограничная служба, пограничная зона, пограничные зоны, граница Кыргызстана и Казахстана, границы Кыргызстана и Казахстана, границы КР и РК, граница КР и РК, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 09:38 Фото: primeminister.kz
Сегодня пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана предоставила отчет о результатах деятельности Пограничной службы КНБ в августе 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного 29 августа релиза следует, что в рамках обеспечения защиты и охраны государственной границы Погранслужбой КНБ во взаимодействии с компетентными органами:

Задержано 4610 нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве, в том числе:

  • за нарушение границы – 39 иностранных граждан;
  • за попытку нарушения границы – 25 иностранных граждан.

Предотвращено 1352 факта незаконного перемещения товаров и грузов через госграницу, в том числе:

  • наркотических средств – более 5 кг;
  • оружия, боеприпасов – 47 фактов (1 единица огнестрельного, 1 – травматического, 1 – газового, 1 – пневматического, 151 – холодного оружия, 191 боеприпас);
  • религиозной литературы – 18 фактов (678 экземпляров);
  • ГСМ – 499 фактов (более 18 500 литров) на общую сумму свыше 5,5 млн тенге;
  • товаров народного потребления – 598 фактов на общую сумму более 1,5 млрд тенге;
  • валюты – 157 фактов на общую сумму свыше 1,5 млрд тенге.

Пресечено 55 фактов браконьерства в акватории Каспия, а также изъято:

  • плавательных средств – 9 единиц;
  • орудий браконьерского лова – более 21 км сетей и крючковых орудий;
  • рыб осетровых видов – 240 штук (1 440 кг);
  • рыб частиковых видов – 28 штук (19 кг);
  • сумма предотвращенного ущерба составила более 566 млн тенге.
"Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности".Пресс-служба КНБ

Отмечается, что каких-либо ограничительных мер на госгранице не вводилось, пункты пропуска работают в штатном режиме.

"Информируем, что с 25 августа текущего года на казахстанско-кыргызском участке границы автомобильный пункт пропуска "Кеген" (Раимбекский район Алматинской области) перешел на круглосуточный режим работы".Пресс-служба КНБ

21 августа 2025 года стало известно, что в Казахстане усилят контроль на госгранице. Причину можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
В кромешной тьме по скалам: экстремальную спасательную операцию провели в горах Алматы
События
09:27, Сегодня
В кромешной тьме по скалам: экстремальную спасательную операцию провели в горах Алматы
Незаконное строительство в Алматы: кафе лишилось пристройки
События
09:19, Сегодня
Незаконное строительство в Алматы: кафе лишилось пристройки
В Таразе старые школы обретают современный облик
События
17:28, 28 августа 2025
В Таразе старые школы обретают современный облик
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: