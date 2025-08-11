#АЭС в Казахстане
События

Акорда показала школьников, которые получили из рук Токаева сертификаты на денежные премии

президент РК Касым-Жомарт Токаев, награжденные школьники, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 16:31 Фото: akorda.kz
В пресс-службе главы государства Касым-Жомарта Токаева опубликовали фотографии школьников, которые получили из рук президента сертификаты на денежные премии, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что в резиденции Акорда 11 августа 2025 года состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева со школьниками – победителями и призерами международных предметных олимпиад.

"Глава государства вручил обладателям золотых, серебряных и бронзовых медалей сертификаты на денежные премии в размере, соответственно, 1500, 1000 и 500 месячных расчетных показателей", – говорится в сообщении, опубликованном позднее в Telegram-канале Акорды.

Затем пресс-служба президента опубликовала фотографии награжденных школьников.

Вместе с тем победители и призеры международных олимпиад поделились своими эмоциями после награждения.

Отметим, что в 2025 году месячный расчетный показатель (МРП) в Казахстане установлен в размере 3932 тенге:

  • 1500 МРП = 5 898 000 тенге.
  • 1000 МРП = 3 932 000 тенге.
  • 500 МРП = 1 966 000 тенге.

Также на встрече со школьниками Касым-Жомарт Токаев предложил объявить конкурс на лучшее название для первой казахстанской АЭС.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
