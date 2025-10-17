#АЭС в Казахстане
События

Кто и какую награду получил лично из рук Токаева

президент РК Касым-Жомарт Токаев, спасатели, награждение, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 15:05 Фото: akorda.kz
Спасатели, совершившие героические поступки, рискуя собственной жизнью, 17 октября 2025 года получили государственные награды лично из рук главы государства Касым-Жомарта Токаева. В пресс-службе Акорды раскрыли личности некоторых награжденных, сообщает Zakon.kz.

Азимбаев Шинболат Берикович – оперативный дежурный Управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области.

Фото: akorda.kz

В органах гражданской защиты работает с 2007 года. За время службы неоднократно принимал участие в тушении крупных пожаров. Так, 7 сентября 2025 года при пожаре в жилом доме микрорайона "Астана" он организовал эвакуацию 20 человек и лично спас троих малолетних детей, находившихся в запертой квартире.

Под его руководством на территории завода "Жамбыл Полимер" было предотвращено распространение огня на производственные помещения, где находились газобутановые баллоны, способные спровоцировать мощный взрыв.

Следует также отметить участие Шинболата Азимбаева в ликвидации пожара и последствий взрывов на складе боеприпасов войсковой части в Байзакском районе в 2021 году.

Сегодня Азимбаева наградили орденом "Айбын" I степени имени Сагадата Нурмагамбетова.

Кубетаев Руслан Рустемович – командир отделения специализированной пожарной части №2 Управления по чрезвычайным ситуациям города Петропавловска ДЧС Северо-Казахстанской области.

Фото: akorda.kz

Он всегда отличался умением принимать верные решения в сложной обстановке. К примеру, 3 августа 2025 года, прибыв на место вызова, Руслан Кубетаев незамедлительно организовал развертывание звена газодымозащитной службы, лично возглавил разведку в условиях сильного задымления и высокой температуры. В итоге спасены жизни нескольких людей.

Удостоен ордена "Айбын" III cтепени имени Рахимжана Кошкарбаева.

Бухал Андрей Анатольевич – пилот-инструктор летного подразделения АО "Казавиаспас".

Фото: akorda.kz

На его счету более 7700 часов налета и множество спасенных жизней.

В мае 2021 года в Чарынском каньоне в результате сильного дождя произошел грязеселевой выброс. В опасности оказались девять отдыхающих, пропала без вести 11-летняя девочка. Экипаж вертолета ЕС-145, в составе которого был командир Андрей Бухал, первым обнаружил ребенка. Из-за невозможности посадки в каньоне спасатель с помощью фала спустился к пострадавшей и доставил ее в ближайший населенный пункт.

В августе текущего года А. Бухал участвовал в сложной поисково-спасательной операции на пике Орджоникидзе. В условиях разреженного воздуха, сильного ветра и минусовой температуры он успешно эвакуировал пострадавшего альпиниста с высоты 4410 метров.

Удостоен медали "Ерлігі үшін".

Максимов Игорь Владимирович – главный спасатель-специалист водолазно-спасательного отделения ГУ "Республиканский оперативно-спасательный отряд" МЧС РК. Обладает квалификацией спасателя международного класса.

Фото: akorda.kz

За годы службы участвовал во множестве сложнейших спасательных операций, включая тушение пожара в ущелье Горельник (2002); устранение ледовых заторов на реке Сырдарья (2004-2005); поисковые операции в ущелье Ким-Асар, на Куртинском водохранилище и в поселке Кызыл-Агаш (2010); ликвидацию последствий землетрясений в Турции и Афганистане (2023) и многие другие.

Награжден медалью "Ерлігі үшін".

Сәрсенғали Қанат Ғабдоллаұлы – командир отделения пожарной части №6 Управления по чрезвычайным ситуациям города Уральска ДЧС Западно-Казахстанской области.

Фото: akorda.kz

Отличается высоким профессионализмом и решительностью при выполнении служебных обязанностей. В январе 2024 года Қанат Сәрсенғали проявил мужество и оперативность при ликвидации пожара в Уральске, лично спас человека из горящего помещения.

Во время паводков 2024 года активно участвовал в эвакуации жителей и имущества в Теректинском районе.

Награжден медалью "Ерлігі үшін".

Сейтжанов Жаныбек Ермекович – командир отделения пожарной части №23 отдела по чрезвычайным ситуациям Есильского района ДЧС Акмолинской области.

Фото: akorda.kz

Служит с марта 2006 года. Неоднократно действовал решительно и грамотно, спасая людей, рискуя собственной жизнью.

5 мая текущего года Жаныбек Сейтжанов с помощью спасательного колпака эвакуировал троих жильцов из горящей квартиры.

Сегодня ему была торжественно вручена медаль "Ерлігі үшін".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 15:05
Токаев вручил 30 казахстанцам ордена и медали за мужество и самоотверженность

Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил спасателей с профессиональным праздником. Он считает, что профессия спасателя должна стать одной из самых престижных в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
