Названы регионы Казахстана, на которые 12 августа обрушатся шквал, гроза и сильный дождь

В 16 областях Казахстана на 12 августа объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем в горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара 35 градусов. 12-13 августа ожидается высокая пожарная опасность.

На северо-западе Атырауской области ожидаются сильный дождь, шквал. Ночью на северо-западе области гроза, днем гроза. Ветер западный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, западе области высокая пожарная опасность. В Атырау днем ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, в центре области высокая пожарная опасность. В Таразе сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, ночью и утром в центре, на востоке области 15-20, временами порывы 23-28 м/с. В южной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в северной половине области высокая пожарная опасность. В Кызылорде ночью ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане утром и днем ожидаются сильный дождь, град, шквал, гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с, утром и днем временами 25 м/с.

Днем на севере, западе Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный, днем на севере, западе области порывы 15-18 м/с. На западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области ожидается ветер юго-западный, на севере, западе области 15-20 м/с. Днем по области сильная жара 40 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидается сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем гроза, на западе, севере град, шквал. Ветер северо-западный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза, днем на севере, востоке области гроза. Ветер западный, юго-западный, ночью на западе, севере области, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20, временами 23 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, западе, севере Павлодарской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на юге, западе области гроза, днем гроза. Ветер юго-западный, ночью на юге, западе области порывы 15-20 м/с, днем порывы 15-20 м/с, на юге, западе, севере области временами 23-28 м/с. В Павлодаре днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с.

Ночью на севере, востоке, в центре области Улытау ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, на севере, востоке, в центре области порывы 15-20, ночью временами 23-28 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность. В Жезказгане ночью ожидается гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20, ночью временами 23-28 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере, в центре Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, днем на западе, севере, юге области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске во второй половине дня ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, днем порывы 15 м/с.



Утром и днем на западе, севере, в центре области Абай ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный, южный, утром и днем на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-18 м/с.



На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал, гроза. Ветер северо-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем временами 23-28 м/с. В Кокшетау ожидается гроза. Ветер северо-западный, утром и днем 15-20 м/с.



Ночью на востоке Костанайской области ожидается сильный дождь. Ночью гроза, днем на севере, востоке области гроза, град. Ветер восточный с переходом на западный, днем на севере, востоке области 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза.



На юге Северо-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на западный, на западе, севере, юге области 15-20 м/с, на юге области порывы 25 м/с. В Петропавловске ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный, днем порывы 15-20 м/с.



Днем на западе, востоке, в центре Мангистауской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, днем на востоке, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. На юго-западе, в центре области ожидается высокая пожарная опасность, на северо-западе, севере, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау днем ожидается гроза.

Ранее РГП "Казгидромет" предоставило прогноз погоды на 12 августа. Подробнее можно узнать здесь.