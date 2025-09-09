Шквал с грозой обрушатся на РК: в Астане, Алматы и 16 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане, Алматы и 16 областях Казахстана на 10 сентября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Утром и днем на севере, востоке, в центре области Улытау ожидается гроза. Утром и днем на севере, востоке области град. Ветер западный, северо-западный, днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем порывы 15 м/с.

Днем в горных районах области Жетысу ожидается гроза.



Утром и днем на западе, севере Карагандинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер южный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза.



Днем на севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, северный, днем на севере, в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, северный, днем порывы 16 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман.



В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, ночью в горных районах области, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью в горных районах Алматинской области временами ожидается сильный дождь. Днем на юге, в горных районах области гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, в горных, предгорных районах области порывы 15-20 м/с.

В Алматы ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-западный, временами порывы 15 м/с.



На севере, востоке Костанайской области ожидается сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ночью и утром на западе, юге ожидается туман. Ветер северо-западный, северный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ожидаются временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный, днем порывы 15-20 м/с.



В Астане ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.



Днем на западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на западе, северо-востоке, в центре области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на северо-востоке Актюбинской области ожидается ветер северный, северо-восточный, порывы 15-18 м/с. На западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность.



На большей части Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ночью и утром ожидается туман.



Днем на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, днем на севере, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На севере, юге, востоке Акмолинской области ожидается сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ночью и утром на западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау ожидается гроза, днем град, шквал. Ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, днем на севере, западе, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер южный, днем на западе области порывы 15-20 м/с.



На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается гроза, днем град, шквал. Ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

