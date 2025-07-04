Шквал, град и дождь обрушатся на РК: в Астане и 16 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане и 16 областях Казахстана на 5 июля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем в горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер северо-западный, на севере, востоке, в центре области порывы 15-20, днем временами 25 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-39 градусов. 5-7 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане ветер северо-западный, днем порывы 15-20, временами 25 м/с. Днем ожидается сильная жара 36-38 градусов. 5-7 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



В центре, на юге, севере Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, северный, в центре, на юге, севере области 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ночью ожидается пыльная буря. Ветер северный, ночью порывы 16 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



В области Улытау ожидается ветер северо-западный, на западе, севере, востоке порывы 15-20 м/с. Днем на юге, востоке области сильная жара 35-38 градусов. На западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.



На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-западный, западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20, временами 23 м/с. На западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, порывы 15-20 м/с.



На севере, юге, востоке Акмолинской области ожидается сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ветер западный, северо-западный, ночью на севере, юге, востоке области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на севере, востоке области порывы 23 м/с. На западе области сохранится высокая пожарная опасность. В Кокшетау утром и днем ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.



Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер юго-западный, днем на севере, юге, в горных районах области порывы 17-22 м/с. В Конаеве днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, днем порывы 17-22 м/с.



В центре Актюбинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге, юго-востоке области высокая пожарная опасность.



На севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане временами пыльная буря. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.



На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град. Гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, ночью на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается гроза, днем град. Ветер западный, северо-западный, днем 15-20 м/с.



Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. Днем гроза. Ветер восточный, юго-восточный, днем на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 25 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.



Днем на севере, юге, в центре области Абай ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере области гроза, днем гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью на западе, севере области, днем на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-36 градусов. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее утром и днем ожидаются временами сильный дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, утром и днем порывы 17-22 м/с.



Днем на юге Мангистауской области ожидается сильная жара 38-41 градус. По области ожидается высокая пожарная опасность, на северо-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.



В Астане ожидается гроза, днем град. Ветер западный, северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.



Днем в Атырауской области ожидается сильная жара 35-36 градусов. На западе, юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара 35 градусов. Ожидается высокая пожарная опасность.



На севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На западе, в центре, востоке Павлодарской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ветер северо-западный, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем временами сильный дождь, град. Гроза.



На юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с. Днем по области сильная жара 38 градусов. В Таразе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики сообщили, что в большинстве регионов Казахстана в предстоящую субботу, 5 июля 2025 года, ожидается непогода.

