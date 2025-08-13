В Санкт-Петербурге прошло заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ

В Санкт-Петербурге состоялось очередное заседание Совета министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД).

Известно, что в работе приняли участие представители министерств внутренних дел Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ и Антитеррористического центра СНГ.

Казахстанскую делегацию возглавил министр внутренних дел Республики Казахстан Ержан Саденов.

Фото: пресс-служба МВД РК

"В этом году в интересах стран СНГ полицией Казахстана разысканы 374 преступника, включая лиц, десятилетиями скрывавшихся от правосудия за тяжкие и особо тяжкие преступления. Пресечена деятельность 13 организованных преступных групп, в том числе трех транснациональных, занимавшихся производством и сбытом синтетических наркотиков. Задержаны 119 граждан государств СНГ. Считаю необходимым активизировать работу по проведению совместных специальных операций, направленных на ликвидацию каналов наркотрафика с задержанием всех участников преступной цепочки", – отметил в своем выступлении глава казахстанской делегации.

В целях усиления борьбы с незаконной миграцией министр озвучил предложения по улучшению механизмов обмена информацией, оптимизации сроков исполнения взаимных запросов, а также необходимости корректировки международных правовых актов, которые были поддержаны членами Совета.

Кроме того, участниками заседания выработан ряд решений, направленных на дальнейшее укрепление партнерства между министерствами внутренних дел стран СНГ.

В частности участники обсудили меры по повышению безопасности дорожного движения, по итогам которого определена базовая организация по повышению квалификации и переподготовке кадров в данной сфере.

Фото: пресс-служба МВД РК

В целях повышения эффективности раскрытия преступлений принято решение о проведении анализа практики экспертно-криминалистической деятельности ОВД стран СНГ и выработки рекомендации по ее улучшению.

Фото: пресс-служба МВД РК

Наряду с этим на заседании обсужден ряд других направлений многостороннего взаимодействия в сфере борьбы с преступностью.

В заключительной части сказано, что встреча прошла в атмосфере взаимопонимания и конструктивного диалога, что способствовало выработке согласованных подходов и принятию значимых решений.