События

Казахстан и Россия провели масштабную операцию "Розыск": громкие задержания

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 10:43 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
С 15 по 16 октября 2025 года на территории стран Содружества Независимых Государств (СНГ) было проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Розыск". Об итогах рассказали Zakon.kz в пресс-службе Министерства внутренних дел Казахстана.

Начальник Департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов уточнил, что в Казахстан прибыли розыскные группы МВД России для проведения совместных поисковых мероприятий.

В свою очередь казахстанские оперативные группы ДП Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей выехали в Россию для проведения аналогичных мероприятий.

"К примеру, в Актюбинской области задержан и водворен в ИВС гражданин Таджикистана, разыскиваемый московской полицией за совершение разбойного нападения. В Новосибирской области взят под стражу гражданин Казахстана, который после совершенного разбоя в Павлодаре более 19 лет скрывался на территории России".Канат Нурмагамбетов

Кроме того, в Москве задержан 33-летний мужчина, который совершил мошенничество на сумму более 100 млн тенге в Алматы и Актобе. Уже в Шымкенте задержан местный житель, который присвоил имущество одного из ломбардов города на сумму более миллиарда тенге.

"Одновременно розыскной группой ДП Алматинской области в Узбекистане задержаны трое уголовных преступников. В целом за два дня ОПМ установлены и задержаны 286 преступников. Найдены 55 без вести пропавших, в том числе восемь несовершеннолетних".Канат Нурмагамбетов

17 октября стало известно о задержании в Дубае казахстанца, подозреваемого в заказе убийства директора Lenovo. По данным МВД, мотивом преступления послужило неисполнение долговых обязательств, полученных подозреваемым за поставку техники.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
