События

"Мерейлі отбасы-2025": в Шымкенте определены лучшие семьи

Шымкент, конкурс, семья, акимат, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 17:14 Фото: пресс-служба акимата Шымкента
В Молодежном ресурсном центре города Шымкента состоялась церемония награждения победителей и лауреатов городского этапа традиционного национального конкурса "Мерейлі отбасы-2025". В мероприятии принял участие заместитель акима города Сарсен Куранбек.

На торжественной церемонии Сарсен Абаевич отметил роль традиционных семей в сохранении единства страны и подчеркнул, что в казахском обществе на протяжении веков формировалось особое место мужчины, матери, девушки-невестки, и важно сохранять эту систему и передавать ее молодому поколению.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Он также сообщил, что истории жизни победителей прошлых лет будут изданы в виде отдельной книги.

Руководитель отдела Управления внутренней политики и по делам молодежи города Шымкента Акбота Бекхожакызы рассказала, что в этом году особое внимание в конкурсе уделялось трудовым династиям, а отборочная работа систематически проводилась, начиная с районного этапа:

"В этом году в Шымкенте прием заявок проводился с 15 мая по 15 июня, поступило более 150 заявлений. Из лучших семей для участия в городском этапе было отобрано 20, которые оценивались по вкладу членов семьи в жизнь общества, достижениям детей, сохранению трудовых традиций и формированию преемственности поколений".

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

На мероприятии все 20 семей-участниц получили благодарственные письма акима города и телевизоры в подарок.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Обладатель главного приза – семья Нуртаевых, династия железнодорожников из Аль-Фарабийского района, – получила сертификат на 1 миллион тенге и путевку на республиканский этап, который состоится 12 сентября в Астане.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
