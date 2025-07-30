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События

Акмолинская область создает современную спортивную инфраструктуру

аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 17:57 Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области
Акмолинская область в 2025 году демонстрирует серьезный рывок не только в экономике, но и в сфере спорта., передает Zakon.kz.

В регионе активно строятся объекты, которые, по словам акима Марата Ахметжанова, станут настоящими центрами притяжения для молодежи и местом, где будет закладываться фундамент здоровья будущих поколений.

Одним из таких объектов стала новая спортивная школа в Зеренде, строительство которой завершилось в июне. Здание площадью 6 тыс. кв. м открывает возможности для юных спортсменов – здесь будут тренироваться дети, подростки и молодежь.

"Эта школа – инвестиция в здоровье и будущее нашей молодежи. Мы хотим, чтобы у каждого ребенка была возможность заниматься спортом в современных условиях", – отметил Марат Ахметжанов.

Но главным спортивным проектом года называют многофункциональный спорткомплекс в Кокшетау. На его строительство направлено 12,6 млрд тенге из Спецгосфонда и еще 912 млн тенге из областного бюджета.

Комплекс станет центром спортивной жизни региона. Здесь будут проходить тренировки, чемпионаты и турниры не только республиканского, но и международного уровня.

"Это будет площадка не только для наших спортсменов, но и для крупных турниров республиканского и международного уровня. Мы планируем, что комплекс станет центром спортивной жизни всей области", – рассказал Марат Ахметжанов.

На прилегающей территории предусмотрены воркаут-зоны, игровые площадки и легкоатлетические дорожки – все, чтобы спорт стал доступен для людей любого возраста.

Еще один проект – Дворец спорта в Степногорске, который строится в партнерстве с компанией "Алтыналмас".

"Буквально на прошлой неделе мы заложили первый кирпич будущего Дворца спорта. Это символично: проект, который мы начали вместе с бизнесом, станет примером того, как партнерство государства и компаний приносит реальные результаты", – подчеркнул Марат Ахметжанов.

Спортивная инфраструктура региона не всегда соответствовала потребностям растущего числа жителей. Новые объекты должны решить эту проблему, дав молодежи современную базу для тренировок, а также привлекать в область крупные соревнования.

Кроме того, спорт – это не только здоровье, но и возможность для развития туризма и бизнеса: крупные турниры будут привлекать спортсменов и болельщиков со всей страны, что даст дополнительный импульс экономике.

Власти региона уверены: открытие спорткомплексов, школ и дворцов спорта позволит массовому спорту и профессиональной подготовке выйти на новый уровень. Это значит, что через несколько лет Акмолинская область не только сможет растить собственных чемпионов, но и станет площадкой для крупных спортивных событий, известных за пределами страны.

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Фото Карина Негметова
Карина Негметова
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