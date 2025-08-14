#АЭС в Казахстане
События

В области Абай в рамках проекта "Келешек мектептері" прошел День открытых дверей

Фото: gov.kz
В поселке Водный города Семей в здании новой школы на 600 мест состоялся День открытых дверей. Мероприятие прошло с целью ознакомления с возможностями учебного заведения, строящегося в рамках национального проекта "Келешек мектептері".

Новая трехэтажная школа № 52 откроется в 2025–2026 учебном году. Это третья школа в области Абай и вторая в городе Семей, построенная по данному проекту. Ранее в микрорайоне Карагайлы была сдана в эксплуатацию школа на 1 200 мест, а в Бескарагайском районе – на 300 мест.

В День открытых дверей школу посетили более 100 родителей, около 60 учеников, учителя, представители средств массовой информации, блогеры, а также специалисты областного и городского управлений образования. Гостям показали спортивный и актовый залы, столовую, зал хореографии, кабинеты начальных классов и специализированных предметов, STEM-лаборатории, кабинет робототехники, коворкинг-зоны, библиотеку и читальный зал. На территории школы построены футбольная, волейбольная и баскетбольная площадки, а также беговые дорожки.

"Начальные и средние классы расположены в отдельных блоках, что обеспечивает младшим школьникам безопасную и комфортную среду. Каждый кабинет оборудован интерактивной доской и новыми компьютерами. Кружки по робототехнике, 3D-моделированию и мультимедиа позволяют детям повышать цифровую грамотность", – отметил исполняющий обязанности директора средней школы № 52 Тілек Сапышев.

В школе разместятся 28 современных учебных кабинетов, лаборатории по физике, химии, биологии, кабинеты информатики и робототехники, комната графики и моделирования, мастерские по обработке дерева и металла, кулинарная и швейная мастерские. Для учебного процесса закуплены 30 интерактивных панелей, ноутбуки, стационарные компьютеры и принтеры.

В соответствии с требованиями инклюзивного образования здание оснащено лифтом, пандусами, тактильными дорожками и специальными санитарными узлами. Для обеспечения безопасности предусмотрены система видеонаблюдения, турникеты, пожарная сигнализация, 19 аварийных выходов и семь лестничных пролетов.

Родители и учащиеся высоко оценили просторные и светлые кабинеты новой школы и отметили, что такой День открытых дверей в области проводится впервые.

"Двое моих внуков будут учиться в этой школе. Здание красивое, построено в соответствии с современными требованиями. Мы обошли кабинеты – все они светлые и просторные. Ученики 1–4 классов питаются в столовой бесплатно. Актовый зал тоже очень хороший. Начальные классы находятся в восточном блоке, средние – на втором этаже, старшие – на верхнем. Формулы и изречения на стенах кабинетов вдохновляют учеников", – рассказала бабушка школьника Үзім Рамазанқызы.

В целом, в рамках проекта "Школы будущего" в регионе будут построены пять новых учебных заведений. Школа на 600 мест в Аягозском районе откроется этой осенью, а в поселке Восточный города Семей в этом году начнется строительство школы на 300 мест.

Айсулу Омарова
