События

В области Абай в новой школе "Келешек мектеп" прошел день открытых дверей в необычном формате

класс, новая школа, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 16:42 Фото: Управления образования области Абай
В городе Аягоз состоялся день открытых дверей в новой средней школе №11 "Келешек мектеп".

Мероприятие под названием "Школа будущего – безбарьерная среда" прошло в формате EduFest и собрало около 100 родителей, более 200 учеников и педагогов. Участники познакомились со структурой современной школы, особенностями учебного процесса и возможностями нового образовательного пространства.

Фото: Управления образования области Абай

Это уже четвертая школа по проекту "Келешек мектептері" в области Абай. Трехэтажное здание рассчитано на 600 мест, строительство полностью завершено, и школа готова принять учащихся во второй учебной четверти. В учебном заведении 30 предметных кабинетов, 6 лабораторий, спортивный и актовый залы, библиотека и читальный зал. Обучение будет проходить в одну смену и полностью на государственном языке.

Во время EduFest пространство школы превратилось в лабораторные и практические площадки. Гости посетили открытые уроки по естествознанию, математике, английскому языку и трудовому обучению, наглядно увидев преимущества новой школы.

Фото: Управления образования области Абай

Ученица Аружан Кабдулмаратова рассказала, что новые лаборатории произвели на нее особое впечатление.

"Больше всего мне понравилась лаборатория по химии. Я впервые смогла собственными руками проводить опыты, которые раньше видела только на картинках. Теперь я точно знаю, что учеба здесь будет очень интересной. Я рада, что буду учиться в такой школе", – поделилась она.

Фото: Управления образования области Абай

А ученик 11 класса Бакнур Берикболов отметил, что технологические кабинеты усиливают интерес к учебе.

"Мне очень понравились кабинеты информатики и робототехники. Все оборудование новое, есть все условия для реализации проектов. Современные микроскопы в лаборатории биологии позволяют проводить полноценные исследования. Здесь уроки построены на практике, а не только на теории. В такой среде хочется учиться и развиваться", – сказал он.

Педагоги также подчеркнули, что новое пространство вдохновляет и дает импульс к обновлению учебного процесса.

"Если раньше все ограничивалось доской и тетрадью, теперь ученик может доказать свою мысль через эксперимент. Это расширяет кругозор детей и дает свободу для творчества учителя. Это по-настоящему школа нового времени", – сказала учитель информатики Асель Нурлановна.

"Келешек мектептері" – это пространство нового мышления и исследовательской культуры. Здесь у каждого ребенка есть возможность раскрыть интерес и потенциал. Ученики учатся мыслить свободно и аргументировать свои идеи", – добавила учитель английского языка Айгуль Толеубеккзы.

Фото: Управления образования области Абай

Родители также выразили благодарность за создание современной и комфортной школы. Жанат Ералиева отметила, что такой учебный комплекс был долгожданной мечтой.

"Раньше о такой школе можно было только мечтать. Теперь наши дети учатся в светлом, теплом и современном здании. Сын раньше ездил в школу в центр города, а теперь рядом с домом появилась такая замечательная школа – это огромное счастье для нас", – сказала она.

Дана Баянова отметила внимание к каждой детали инфраструктуры. "Благоустроенный двор, просторные классы, уютная столовая – все сделано с заботой о ребенке. Уверена, что дети, обучающиеся в такой школе, будут счастливы. Такие школы – это инвестиция в будущее", – сказала она.

В завершение мероприятия ученики представили постановку, посвященную 180-летию Абая, прочитали стихи и отрывки из его произведений, исполнили песни. В фойе школы была оформлена интерактивная зона "Стена будущего", где гости оставили свои пожелания.

Новая школа в Аягозе становится не просто образовательным учреждением, а пространством, где пробуждается интерес ребенка, вдохновляется учитель и укрепляется доверие родителей. Это яркий пример нового качественного этапа развития образования в регионе.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
