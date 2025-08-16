Опасная погода: в Алматы и 17 областях объявили штормовое предупреждение

В Алматы и 17 областях Казахстана на 17 августа объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на горных перевалах области 15-20 м/с. 17-18 августа по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте 17-18 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане 17-18 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, в центре области Улытау ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, на севере, востоке, в центре области временами порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, в центре области высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается временами гроза. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15 м/с.



На севере, востоке Карагандинской области ожидается временами сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ветер юго-западный, западный, на севере, востоке, юге области временами порывы 15-20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.



В Мангистауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность.



На юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматы сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем на западе, севере Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, юге области ожидается гроза, днем гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный, северо-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается гроза.



В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. На западе, севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, в центре области высокая пожарная опасность. В Таразе сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью по области Абай ожидается гроза. Днем на севере, востоке области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, на севере, юге, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.



На юго-западе Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на северо-востоке Кызылординской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем в центре области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью на севере Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем гроза, на западе, юге области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере, юге области 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидаются гроза, днем град. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.



На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на западе, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается гроза.



Ночью на юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза, днем на западе, севере, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ночью и утром на севере области туман. Ветер юго-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.



На юге, востоке Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность.



На севере, востоке, юге Костанайской области ожидается гроза, днем град. Ночью и утром на севере, западе области туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза.



Ночью на востоке, в центре, горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 17 по 19 августа 2025 года. Подробнее можно узнать здесь.

