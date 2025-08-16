#АЭС в Казахстане
Общество

Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 17 по 19 августа

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2025 17:29 Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 17 по 19 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 17 августа: переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер юго-западный, ночью 2-7 м/с, днем 7-12, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C , днем +20+22°C.
  • 18 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +19+21°C.
  • 19 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +23+25°C.

Прогноз погоды по Алматы

  • 17 августа: переменная облачность, ночью кратковременный дождь. Ветер западный 3-8, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +28+30°C.
  • 18 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, временами порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +25+27°C.
  • 19 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +28+30°C.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 17 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°C, днем +28+30°C.
  • 18 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +30+32°C.
  • 19 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +33+35°C.

Ранее синоптики опубликовали недельный прогноз погоды в Алматы.

Андрей Дюсупов
