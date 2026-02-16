Токаев и Путин поговорили по телефону

16 февраля 2026 года состоялся телефонный разговор между президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом России Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, главы государств в традиционно дружественной и доверительной атмосфере обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития казахстанско-российских многогранных отношений.

"Президенты с удовлетворением отметили последовательное исполнение договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Дана положительная оценка проводимой работе по углублению культурно-гуманитарных связей, также отмечена важность дальнейшего продвижения совместных научно-образовательных инициатив. Касым-Жомарт Токаев подтвердил свое приглашение российскому президенту посетить с государственным визитом Казахстан", – говорится в сообщении.

Во время беседы также состоялся обмен мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня.

В ноябре 2025 года Касым-Жомарт Токаев посетил Россию с государственным визитом. Во время переговоров он пригласил Владимира Путина посетить Казахстан с государственным визитом в 2026 году.

10 февраля 2026 года посол РФ в РК Алексей Бородавкин анонсировал визит Владимира Путина в Казахстан.

На конец мая 2026 года в Астане запланировано заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).