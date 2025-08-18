#АЭС в Казахстане
События

Когда госслужащие Казахстана перейдут на национальный мессенджер: названа дата

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 16:43 Фото: pexels
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел заседание Цифрового штаба по исполнению поручений главы государства, данных на совещании по вопросам развития искусственного интеллекта. Об этом Zakon.kz 18 августа 2025 года рассказали в пресс-службе правительства РК.

На повестке рассмотрены четыре вопроса. С докладом выступил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев.

Решением Цифрового штаба:

  • утвержден комплексный план интеграции информационных систем государственных органов;
  • утвержден регламент работы с массивами данных для искусственного интеллекта и план его реализации;
  • определены сроки завершения работ по консолидации государственных данных на Smart Data Ukimet. До 1 сентября текущего года интеграцию по новому методу хэширования, до 1 декабря передачу всех данных на платформу;
  • до 15 сентября переход сотрудников государственных органов на национальный мессенджер Aitu.

Премьер-министр подчеркнул важность качественного и своевременного внедрения в работу принятых документов.

"Глава государства обозначил цель – Казахстан должен стать цифровым хабом в Евразии. Определены конкретные задачи. Сегодня Цифровой штаб принял решения, обязательные для всех госорганов и организаций. Результат ориентирован на повышение информационной безопасности и повышение эффективности работы государственного аппарата", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Фото: primeminister.kz

Комплексный план интеграции информационных систем государственных органов станет платформой для 224 информационных компонентов.

Это позволит сократить трудозатраты на интеграцию, решить проблему дублирования информсистем в части функционала и различий в статистике. На сегодня в архитектуре "электронного правительства" уже функционирует более 355 информационных систем и веб-ресурсов госорганов и организаций квазигоссектора.

Утверждены Регламент работы с массивами данных для искусственного интеллекта и план его реализации.

В рамках документа рассмотрен вопрос формирования датасетов для развития технологий ИИ. Данный регламент предусматривает единые стандарты сбора, проверки и структурирования информации.

В рамках работы по консолидации государственных деперсонифицированных данных на платформе Smart Data Ukimet утвержден перечень баз данных, подлежащих обязательной передаче в Smart Data Ukimet.

Рассмотрен вопрос масштабного внедрения национального мессенджера Aitu.

Его пилотная эксплуатация прошла в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, и теперь сервис будет внедрен во всех государственных органах и организациях квазигоссектора.

11 августа 2025 года на совещании по вопросам развития искусственного интеллекта Касым-Жомарт Токаев поручил правительству перейти на национальный мессенджер.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
