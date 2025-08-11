Правительству Казахстана президент поручил перейти на национальный мессенджер
Фото: unsplash
Сегодня, 11 августа 2025 года, на совещании по вопросам развития искусственного интеллекта глава государства Касым-Жомарт Токаев серьезной задачей назвал обеспечение защищенных коммуникаций, сообщает Zakon.kz.
По словам президента, в настоящее время значительная часть делового и служебного взаимодействия, включая передачу персональных данных граждан, происходит через международные мессенджеры.
"Нередко через эти платформы запрашиваются индивидуальные идентификационные номера, сведения о здоровье граждан и другие чувствительные сведения. Такая практика сопряжена с нарушением законодательства о защите персональных данных и утечкой информации за пределы национальной юрисдикции. Между тем в Казахстане разработан отечественный мессенджер Aitu, который способен обеспечить необходимый уровень безопасности. Правительству надо проработать вопрос перевода всех коммуникаций, содержащих персональные данные, на защищенный национальный мессенджер", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Ранее глава государства высказался о самой крупной утечке данных казахстанцев, которая произошла в июне 2025 года.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript