События

Правительству Казахстана президент поручил перейти на национальный мессенджер

Сотовая связь, мобильная связь, мобильная сеть, мобильный интернет, мобильный оператор, мобильные операторы, сотовый оператор, оператор сотовой связи, социальные сети, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 15:26 Фото: unsplash
Сегодня, 11 августа 2025 года, на совещании по вопросам развития искусственного интеллекта глава государства Касым-Жомарт Токаев серьезной задачей назвал обеспечение защищенных коммуникаций, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, в настоящее время значительная часть делового и служебного взаимодействия, включая передачу персональных данных граждан, происходит через международные мессенджеры.

"Нередко через эти платформы запрашиваются индивидуальные идентификационные номера, сведения о здоровье граждан и другие чувствительные сведения. Такая практика сопряжена с нарушением законодательства о защите персональных данных и утечкой информации за пределы национальной юрисдикции. Между тем в Казахстане разработан отечественный мессенджер Aitu, который способен обеспечить необходимый уровень безопасности. Правительству надо проработать вопрос перевода всех коммуникаций, содержащих персональные данные, на защищенный национальный мессенджер", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее глава государства высказался о самой крупной утечке данных казахстанцев, которая произошла в июне 2025 года.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Президент РК поддержал инициативу Китая о создании новой международной организации
События
16:18, Сегодня
Президент РК поддержал инициативу Китая о создании новой международной организации
В Казахстане простились с офицером, погибшим при крушении военного вертолета
События
16:08, Сегодня
В Казахстане простились с офицером, погибшим при крушении военного вертолета
Касым-Жомарт Токаев наградил победителей и призеров международных олимпиад
События
16:00, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев наградил победителей и призеров международных олимпиад
