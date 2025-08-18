Токаев обратился к участникам Международного фестиваля в Алматы

18 августа в Алматы, на церемонии открытия IV Международного молодежного фестиваля Организации тюркских государств, министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева озвучила поздравительное обращение Касым-Жомарта Токаева к молодежи, сообщает Zakon.kz.

Впервые Алматы присвоили переходящий статус "Молодежная столица Тюркского мира 2025 года", передает пресс-служба министерства. Со слов президента, в истории нашей страны Алматы стал духовным центром не только казахского народа, но и всего Тюркского мира, является опорой нашей национальной культуры.

"Алматы – золотая колыбель нашей Независимости, благословенная земля творческой молодежи. Сегодня у подножия величественного Алатау собрались образованные, талантливые и активные представители молодежи тюркских государств. Уверен, что в рамках этого масштабного форума вы найдете новых друзей, воплотите свежие идеи и проекты. Единство наших юных поколений – залог прочного фундамента и перспектив тюркского мира". Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что Казахстан неизменно поддерживает добрые инициативы братских народов.

"Мы придаем особое значение укреплению всестороннего сотрудничества между нашими странами. Проведение Всемирных игр кочевников в Астане, объявление Актау "Культурной столицей Тюркского мира", а Алматы – молодежной столицей тюркского мира, являются яркими тому примерами", – указал глава государства в своем обращении.

От себя Аида Балаева отметила, что Алматы исторически является центром пересечения культуры, науки, образования и инноваций древнейших государств Востока. И город стал площадкой для новых идей и партнерства молодых лидеров Тюркского мира.

Фото:

Со слов специально прибывшего на мероприятие генерального секретаря ОТГ Кубанычбека Омуралиева, для стран общей тюркской культуры – это неординарное событие.

"Сегодня мы стали свидетелями важного события – передачи звания молодежной столицы тюркского мира от древнего города Ленкорань динамично развивающемуся Алматы. Этот шаг отражает преемственность наших ценностей, а также подчеркивает возрастающую роль молодежи в формировании будущего тюркского мира. Как известно, данный статус был присвоен Алматы решением VIII заседания министров молодежи и спорта стран – членов ОТГ. Современная культурная жизнь города, активные образовательные учреждения и инициативная молодежь являются ярким воплощением духа и потенциала новых поколений тюркского мира" – заявил Кубанычбек Омуралиев.

Фото:

В ответном слове от имени алматинской молодежи аким Алматы Дархан Сатыбалды сообщил, что город стал площадкой единения молодежи тюркских стран, связанной общим стремлением к возрождению культуры и традиций.

"Нынешний статус – это символ доверия, возложенного, в надежде на будущее развитие. Пусть окрепший голос юных тюрков звучит из Алматы, где зарождаются новые идеи, крепнет дружба и объединяются сердца! Алматы – наш общий дом и центр будущего!" Дархан Сатыбалды

Фото:

На церемонии открытия представители азербайджанского города Ленкорань торжественно передали молодежи Алматы символический ключ, продолжив тем самым эстафету братства, доверия и новых возможностей. Фестиваль продолжится 19 августа.

Фото:

"Делегаты из стран – членов Организации тюркских государств, включая Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Турцию и Узбекистан, поделятся опытом реализации проектов сферы молодежной политики, предпринимательства, гражданской активности и развития социальных инициатив", – говорится в сообщении.

Фото:

