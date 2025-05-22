Аида Балаева обратилась к казахстанцам в преддверии Международного дня защиты детей

Министр культуры и информации РК Аида Балаева выступила с обращением, посвященным старту Национальной кампании "Қазақстан балалары", сообщает Zakon.kz.

В первую очередь она поздравила всех с предстоящим Международным днем защиты детей. Затем она отметила, что в рамках поручения главы государства начинается декада, приуроченная к Международному дню защиты детей.

"Ее мы открываем под лозунгом "Отбасы – тәрбие бастауы!". Крепкая семья и любящие родители – главное для каждого человека. Ведь именно семья играет ключевую роль в жизни ребенка. Именно в семье закладываются моральные ценности, формируется личность, раскрываются таланты. В своих выступлениях глава государства неоднократно отмечал солидарную ответственность государства и родителей за обучение и воспитание детей, важность осознанного родительства", – отметила Балаева.

Министр уточнила, что для большинства казахстанцев роль родителя имеет первостепенное значение. Согласно данным социологического исследования, 90% респондентов считают родительство важным аспектом своей жизни. 85% опрошенных назвали взаимопонимание между детьми и родителями обязательным условием благополучия семьи.

"Государство, в свою очередь, создает все необходимые условия для того, чтобы каждая семья чувствовала поддержку, а каждый ребенок – был окружён заботой, любовью и уважением не только дома, но и за его пределами. Особые задачи в этом направлении стоят перед Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и Министерством культуры и информации", – сказала министр.

По ее словам, инициированный Нацкомиссией пилотный проект "One-Stop-Service" показал свою эффективность – рассмотрено около 50 уголовных дел, большинство из которых связано с сексуальным насилием над детьми, свыше 700 обратившихся женщин и детей получили экстренную правовую, психологическую и экспертную помощь.

"Членами комиссии подготовлен ряд инициатив по обеспечению цифровой безопасности детей, профилактике суицида среди подростков и молодежи. Вместе с тем, в рамках исполнения поручения главы государства, озвученного на Третьем Национальном Курултае, Правительством ведется работа по разработке единой программы "Дети Казахстана", направленной на комплексное решение вопросов воспитания традиционных семейных ценностей, защиты и социальной поддержки детей". Аида Балаева

Министр указала, что программа "Дети Казахстана" призвана ответить на современные вызовы и обеспечить комплексный подход к решению проблем, с которыми сталкиваются дети в стране.





"Также в этом году Министерство культуры и информации начало реализацию проекта "Академия родителей". Это обучение для казахстанских отцов и матерей на лучших международных и национальных практиках по воспитанию детей. В скором времени будет запущена специальная онлайн-платформа. От лица Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК призываю проявлять больше внимания к своим детям, их интересам и проблемам. Участие в жизни своих детей, искренний интерес к их увлечениям и доверительные беседы – это основа их гармоничного развития и действенная профилактика возможных трагедий. Пусть счастливое и здоровое подрастающее поколение – будет самой большой нашей гордостью и истинным показателем благополучия государства!" Аида Балаева

Ранее Балаева поздравила казахстанцев с Международным днем семьи.