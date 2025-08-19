Новое здание ДКНБ по Астане показали президенту

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил новое здание Департамента Комитета национальной безопасности (ДКНБ) по Астане, сообщает Zakon.kz.

Об этом 19 августа 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Глава государства осмотрел новое здание Департамента Комитета национальной безопасности по Астане. В ходе посещения Касым-Жомарту Токаеву представили оперативный центр, рабочие кабинеты сотрудников и специализированные служебные помещения, полностью отвечающие современным требованиям".

Фото: akorda.kz

Президент дал положительную оценку проведенной работе по строительству нового здания, оснащенного необходимой материально-технической базой для обеспечения безопасности жителей столицы.

Фото: akorda.kz

