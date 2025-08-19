#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540
630.72
6.72
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540
630.72
6.72
События

Новое здание ДКНБ по Астане показали президенту

президент РК Касым-Жомарт Токаев, новое здание ДКНБ по Астане, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 13:03 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев посетил новое здание Департамента Комитета национальной безопасности (ДКНБ) по Астане, сообщает Zakon.kz.

Об этом 19 августа 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Глава государства осмотрел новое здание Департамента Комитета национальной безопасности по Астане. В ходе посещения Касым-Жомарту Токаеву представили оперативный центр, рабочие кабинеты сотрудников и специализированные служебные помещения, полностью отвечающие современным требованиям".

Фото: akorda.kz

Президент дал положительную оценку проведенной работе по строительству нового здания, оснащенного необходимой материально-технической базой для обеспечения безопасности жителей столицы.

Фото: akorda.kz

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам Международного фестиваля в Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Стали известны названия станций LRT в Астане
События
13:20, Сегодня
Стали известны названия станций LRT в Астане
Пассажирам напомнили о переносе рейсов в аэропорту Астаны
События
13:10, Сегодня
Пассажирам напомнили о переносе рейсов в аэропорту Астаны
Судья по делу замакима Шымкента показал язык журналистке
События
11:56, Сегодня
Судья по делу замакима Шымкента показал язык журналистке
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: