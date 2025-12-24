#Казахстан в сравнении
События

Президенту в Астане показали инновационный детский центр с ИИ-бассейном и коворкингом

многофункциональный комплекс Tanym, Токаев , фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 19:13 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 24 декабря в Астане посетил многофункциональный комплекс Tanym, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что глава государства осмотрел учебные классы, хореографический зал, коворкинг-центр, плавательный бассейн с инновационной системой искусственного интеллекта, мастерскую судомоделирования, студию театрального искусства и спортивный зал.

Президенту рассказали, что центр, рассчитанный на 750 детей, создан как пространство возможностей для развития талантов, лидерских качеств, научного мышления и творческого потенциала детей и молодежи.

Цель проекта – дать каждому ребенку доступ к современному образованию, технологиям, культуре и спорту.

К настоящему времени педагогический состав включает свыше 100 квалифицированных специалистов.

В беседе с преподавателями и воспитанниками центра Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность развития детского и молодежного творчества. Глава государства пожелал детям успехов и уверенного пути вперед.

Также сегодня в ходе объезда объектов столицы глава государства ознакомился с работой частного образовательного учреждения NGS Astana в районе Нура.

"Школа рассчитана на 1320 учеников и работает по двум направлениям: естественно-математическому и социально-гуманитарному. Особое внимание уделяется углубленному изучению математики и английского языка. Для организации учебно-воспитательного процесса созданы все необходимые условия. Учащиеся обеспечиваются трехразовым питанием, предусмотрена доступная среда для детей с особыми образовательными потребностями", – говорится в сообщении.

Касым-Жомарту Токаеву сообщили, что школа построена в рамках государственной поддержки бизнеса: 40% средств привлечены через кредитование фонда "Даму".

Президент осмотрел учебные кабинеты, библиотеку и спортивный зал.

Ранее сообщалось, что Токаев похвалил акима Астаны.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
