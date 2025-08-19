#АЭС в Казахстане
События

Пассажирам напомнили о переносе рейсов в аэропорту Астаны

вид из окна аэропорта на самолеты, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 13:10 Фото: pexels
В аэропорту Астаны на осень запланирован ремонт взлетно-посадочной полосы. В связи с этим будут изменения в расписании авиарейсов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 19 августа предупредили в авиакомпании Air Astana.

"Информируем о временных изменениях в расписании рейсов в связи с плановым ремонтом в аэропорту Астаны с 10:00 до 18:00 в период с 1 по 4 сентября и с 7 сентября по 31 октября 2025 года", – сказано в сообщении.

Изменения коснутся рейсов из/в Астаны в Алматы, Атырау, Актау, Актобе, Уральск, Костанай, Усть-Каменогорск, Франкфурт, Дубай, Сеул, Стамбул, Анталью, Пекин, Пхукет, Нячанг.

"Пассажиры, чьи рейсы затронуты корректировками, были заранее уведомлены через контактные данные, указанные при бронировании. Пассажирам, потерявшим стыковки, предложены альтернативные варианты перелета", – отметили в авиакомпании.

Уточнить актуальный статус рейса можно в круглосуточном Центре бронирования и информации: help.airastana.com, +7 727 244 4477, +7 7172 584477, +7 702 702 4477, +7 7272 44 44 78 ("горячая линия" в случае задержки рейсов), +7 702 702 00 74 (WhatsApp), Online chat: airastana.com.

19 июня Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев сообщил о предстоящем временном закрытии взлетно-посадочной полосы и изменениях в расписании рейсов. С 1 по 4 сентября 2025 года и с 8 сентября по 31 октября 2025 года ежедневно с 10:00 до 18:00 по времени Астаны полоса будет недоступна для выполнения взлетов и посадок. С 5 по 7 сентября включительно полоса будет открыта, рейсы будут выполняться в штатном режиме.

Ирина Капитанова
Читайте также
Стали известны названия станций LRT в Астане
События
13:20, Сегодня
Стали известны названия станций LRT в Астане
Новое здание ДКНБ по Астане показали президенту
События
13:03, Сегодня
Новое здание ДКНБ по Астане показали президенту
Судья по делу замакима Шымкента показал язык журналистке
События
11:56, Сегодня
Судья по делу замакима Шымкента показал язык журналистке
