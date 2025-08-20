#АЭС в Казахстане
Общество

Еще одна казахстанская авиакомпания заявила о переносе рейсов в аэропорту Астаны

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, переезд, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 14:09 Фото: freepik
Казахстанская авиакомпания FlyArystan сегодня, 20 августа 2025 года, обратилась к пассажирам с важной информацией по рейсам в аэропорту Астаны, сообщает Zakon.kz.

Из информации, опубликованной в среду а Telegram-канале лоукостера, следует:

"FlyArystan информирует об изменениях в расписании рейсов в связи с плановыми ремонтными работами в аэропорту Астаны, которые будут проводиться с 10:00 до 18:00 в период с 1 по 4 сентября и с 8 сентября по 31 октября 2025 года".

В авиакомпании заверили, что сотрудники связываются с пассажирами по контактным данным, указанным при бронировании, и всегда готовы оказать необходимую поддержку по всем возникающим вопросам.

"Обращаем внимание, что закрытие аэропорта не относится к причинам изменения рейса, контролируемым авиакомпанией, а значит, не попадает под стандартные правила компенсации. Условия перебронирования и возврата указываются в отправленных уведомлениях и размещены на сайте".Пресс-служба FlyArystan

Всем пассажирам, планирующим путешествие в/из Астаны в указанный период, в авиакомпании рекомендуют заранее проверять актуальный статус своего рейса на сайте или в мобильном приложении FlyArystan, а также внимательно следить за поступающими уведомлениями.

"Контакт-центр FlyArystan: +7 (727) 331-10-10, +7 702 702-02-27 (WhatsApp). Аэропорт Астаны: +7 (7172) 702-999".Пресс-служба FlyArystan

19 августа 2025 года об изменении в расписании авиарейсов в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы в аэропорту Астаны заявили в Air Astana.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
