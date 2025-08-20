Еще одна казахстанская авиакомпания заявила о переносе рейсов в аэропорту Астаны
Казахстанская авиакомпания FlyArystan сегодня, 20 августа 2025 года, обратилась к пассажирам с важной информацией по рейсам в аэропорту Астаны, сообщает Zakon.kz.
Из информации, опубликованной в среду а Telegram-канале лоукостера, следует:
"FlyArystan информирует об изменениях в расписании рейсов в связи с плановыми ремонтными работами в аэропорту Астаны, которые будут проводиться с 10:00 до 18:00 в период с 1 по 4 сентября и с 8 сентября по 31 октября 2025 года".
В авиакомпании заверили, что сотрудники связываются с пассажирами по контактным данным, указанным при бронировании, и всегда готовы оказать необходимую поддержку по всем возникающим вопросам.
"Обращаем внимание, что закрытие аэропорта не относится к причинам изменения рейса, контролируемым авиакомпанией, а значит, не попадает под стандартные правила компенсации. Условия перебронирования и возврата указываются в отправленных уведомлениях и размещены на сайте".Пресс-служба FlyArystan
Всем пассажирам, планирующим путешествие в/из Астаны в указанный период, в авиакомпании рекомендуют заранее проверять актуальный статус своего рейса на сайте или в мобильном приложении FlyArystan, а также внимательно следить за поступающими уведомлениями.
"Контакт-центр FlyArystan: +7 (727) 331-10-10, +7 702 702-02-27 (WhatsApp). Аэропорт Астаны: +7 (7172) 702-999".Пресс-служба FlyArystan
19 августа 2025 года об изменении в расписании авиарейсов в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы в аэропорту Астаны заявили в Air Astana.
